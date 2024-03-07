الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

دراسة: "تكيس المبايض" أحد أهم أسباب إصابة النساء بالصداع النصفي

الإصابة بتكيس المبايض
الإصابة بتكيس المبايض

“تكيسات المبايض” من أكثر الاضطرابات شيوعًا عند النساء أو ما يعرف بمتلازمة المبيض، وهي الحالة التي ينتج عنها هذه الحالة ينتج المبيضان كمية غير طبيعية من الأندروجين، مما يؤدي إلى تكوين أكياس صغيرة في المبيضين. بعض أعراض متلازمة تكيس المبايض هي عدم انتظام الدورة الشهرية، ونمو الشعر الزائد، وحب الشباب والسمنة.

ويعتبر تكيس المبايض أحد أبرز أسباب الإصابة بالصداع لدى النساء، بعد الالتهاب المزمن ومقاومة الأنسولين، وفقًا لدراسات.

أعراض

وتؤدي متلازمة تكيس المبايض أيضًا، إلى إصابة النساء بالصداع وهناك طرق متعددة يمكن أن تسبب فيها متلازمة تكيس المبايض الصداع.

أسباب الإصابة بتكيس المبايض

يمكن أن تؤدي متلازمة تكيس المبايض إلى خلل في هرمون التستوستيرون والإستروجين في الجسم، مما يؤدي إلى حدوث الصداع النصفي. 

وتؤدي الالتهاب المزمن في الجسم إلى التورم والصداع، كما يمكن أن يزيد من تعطيل التوازن الهرموني، مما يؤدي إلى تفاقم أعراض متلازمة تكيس المبايض الأخرى. 

وتؤدي مقاومة الأنسولين في متلازمة تكيس المبايض إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى تفاقم عدم التوازن الهرموني. وهذا يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الالتهاب ويؤدي إلى الصداع.

النظام الغذائي المتبع

اتباع نظام غذائي متوازن ونوم كافٍ يمكن أن يساعد في تحسين أعراض متلازمة تكيس المبايض، و من المهم بنفس القدر تجربة التمارين البطيئة الموزونة وقطع المذكرات من النظام الغذائي. 

تكيس المبايض متلازمة المبيض الدورة الشهرية الاعراض الالتهاب المزمن الأنسولين

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