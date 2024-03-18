8 أعراض تنذرك بالإصابة بسرطان المبايض

انتشرت مؤخرًا الإصابة بسرطان المبيض بشكل كبير، وهناك عدة علامات يجب الحذر عن ظهورها واستشارة الطبيب لعلاج الحالة قبل تفاقهمها.

علامات الاصابة بسرطان المبيض

الانتفاخ المستمر

قد يكون الانتفاخ المستمر، خاصة إذا كان مصحوبًا بعدم الراحة أو الضغط في البطن، أكثر من مجرد إحساس عابر، راقب أي تغييرات غير مبررة في حجم أو شكل بطنك تستمر لأسابيع، لأنها قد تشير إلى قلق محتمل.

شعور غير عادي بالامتلاء

إذا استمر هذا الإحساس بالامتلاء حتى عندما لا تأكل كثيرًا، فقد يكون من المفيد إجراء المزيد من التحقيق. يوصف هذا الشعور أحيانًا بالشبع المبكر، ويمكن أن يشير إلى مشاكل أساسية.

عسر الهضم

يمكن أن يستمر عسر الهضم، الذي غالبًا ما يتم اعتباره إزعاجًا بسيطًا، في بعض الأحيان على الرغم من التعديلات الغذائية أو العلاجات المتاحة دون وصفة طبية، ويمكن أن يكون عسر الهضم المستمر مؤشرًا دقيقًا لسرطان المبيض من بين الأسباب المحتملة الأخرى.

تقلصات في الحوض

في حين أن التشنجات هي شكوى شائعة لدى العديد من النساء، انتبه إلى أي إزعاج مستمر أو غير مبرر في منطقة الحوض أو البطن. قد تبدو هذه التشنجات مختلفة عن تشنجات الدورة الشهرية ويمكن أن تحدث في أوقات غير منتظمة طوال الدورة الشهرية.

زيادة الرغبة في التبول

تتطلب الرغبة المتزايدة في التبول، خاصة إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل ألم الحوض أو الانتفاخ، مزيدًا من الاستقصاء لاستبعاد المخاوف الصحية المحتملة مثل سرطان المبيض.

آلام أسفل الظهر

آلام الظهر هى شكوى شائعة، ولكن آلام أسفل الظهر المستمرة التي لا تتحسن مع الراحة أو العلاجات التقليدية يمكن أن تكون علامة حمراء. يمكن أن يسبب سرطان المبيض في بعض الأحيان عدم الراحة في أسفل الظهر.

نزيف الحيض غير المنتظم

في حين أن نزيف الدورة الشهرية غير المنتظم يمكن أن ينجم عن أسباب مختلفة، بما في ذلك التقلبات الهرمونية، فمن المهم ملاحظة أي تغييرات في الدورة الشهرية. يتطلب النزيف الشبيه بالدورة الشهرية الذي يحدث خارج دورتك الشهرية أو يكون شديدًا بشكل غير معتاد مزيدًا من الاستقصاء.