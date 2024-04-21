اليوم.. ختام منافسات البطولتين العربية والإفريقية للترايثلون بالغردقة

تختتم اليوم منافسات البطولة العربية والإفريقية للترايثلون، المقامة حاليًا بمدينة الغردقة، وتشهد البطولتين العربية والإفريقية، مشاركة 550 لاعبا ولاعبة من 30 دولة مختلفة وبحضور مكثف من المنتخب المصري الذي يشارك بعدد كبير من اللاعبين أصحاب الهمم، بالإضافة لعدد آخر من لاعبي المنتخب القومي، وهو المرشح الأول للفوز بلقب البطولة.

يزيد من قوة المنافسة أن البطولة تعد حلقة مهمة في طريق الأبطال نحو التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية والبارالمبية بباريس 2024.

وانطلقت البطولة صباح أمس الجمعة، وحرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على الحضور لدعم الأبطال المصريين قبل انطلاق دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة.

أحمد ناصر رئيسًا للاتحاد الإفريقى للترايثلون

وفاز اللواء أحمد ناصر، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للترايثلون ورئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية "الأوكسا"، برئاسة الاتحاد الإفريقي للعبة بالتزكية، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد، والتي أقيمت على هامش البطولة الإفريقية المؤهلة لأوليمبياد باريس 2024، المنعقد بمنطقة سهل حشيش بمحافظة البحر الأحمر.

وجاء تشكيل مجلس الاتحاد الإفريقي الجديد كالتالي: النائب الأول الدكتور ديبى ألكسندر من جنوب إفريقيا، والنائب الثاني بوبكر جايا من السنغال، والسكرتير العام سانت لويس من موريشيوس، وأمين الصندوق ايدوج ناجاسام من الكاميرون، بينما الأعضاء فاز بها كل من: أديوال إنيتان أولادونجوي، جويسيلين ليا نيامبورا، علي مبروك الزيدي، فريال شويتر، أليكسيس مباراجا.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لاجتماع العمومية حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وماري سول كاسادو رئيس الاتحاد الدولي وعضو اللجنة الأوليمبية الدولية، وانطونية أرماني أمين عام الاتحاد الدولي، وجيل جيلبيرت رئيس اللجنة الأوليمبية لدولة إفريقيا الوسطى، والدكتور عماد البناني الأمين العام للأوكسا، والدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، و30 رئيس اتحاد إفريقي محلي للترايثلون من الدول الإفريقية، أعضاء الاتحاد الإفريقي للترايثلون، وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي للترايثلون.