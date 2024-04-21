الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ندى مشعل مديرًا تنفيذيًا و"عزام" مستشارًا قانونيًا للاتحادين الإفريقي والعربي لـ"الترايثلون"

اللواء أحمد ناصر
اللواء أحمد ناصر

قرر اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي  للترايثلون، تعيين الدكتورة ندى مشعل مديرًا تنفيذيًا للاتحاد العربي للترايثلون، كما تقرر تعيين الدكتور نصر الدين عزام مستشارًا قانونيًا للاتحادين العربي والافريقي للترايثلون.

جاء ذلك على هامش انعقاد الجمعية العمومية للاتحادين  العربي والإفريقي، التى أقيمت على مدار اليومين الماضيين بمدينة الغردقة التى تستضيف فعاليات البطولة العربية والإفريقية  خلال الفترة من 18 وحتى 21 أبريل الجاري.

جدير بالذكر أن اللواء أحمد ناصر قد فاز برئاسة الاتحادين العربي والافريقي للترايثلون خلال اجتماع الجمعية العمومية التى أقيمت على هامش استضافة مدينة الغردقة للبطولتين العربية والإفريقية للترايثلون.

وفاز  بمنصب النائب الأول للاتحاد العربي للترايثلون الدكتور طارق الخياط من الأردن  واللواء عبدالملك جاني بمنصب النائب الثاني من الإمارات  وفاز بختيار رسول من العراق بمنصب النائب الثالث  وفاز المشير ياسر عثمان  من السودان بمنصب النائب الرابع

وفي عضوية الاتحاد العربي فاز  كلا من علي مقبل من السعودية، ومحمد أبوطير من فلسطين، وعلي مبروك من ليبيا، وراشد الكنداري من الكويت، ودانا شباط من سوريا، والدكتورة فريال شويطر عضوية المرأة من الجزائر.

تشكيل مجلس إدارة الاتحاد الافريقي للترايثلون

فاز اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للترايثلون ورئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية «الأوكسا»، برئاسة الاتحاد الأفريقي للعبة بالتزكية، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد والتي أقيمت على هامش البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، المنعقد بمنطقة سهل حشيش بمحافظة البحر الأحمر.

وجاء تشكيل مجلس الاتحاد الأفريقي الجديد كالتالي، النائب الأول د. ديبى الكسندر من جنوب أفريقيا، والنائب الثاني م. بوبكر جايا من السنغال والسكرتير العام سانت لويس من موريشيوس وأمين الصندوق ايدوج ناجاسام من الكاميرون، بينما الأعضاء فاز بها كل من أديوال إنيتان أولادونجوي، جويسيلين ليا نيامبورا، علي مبروك الزيدي، فريال شويتر، أليكسيس مباراجا.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لاجتماع العمومية حضور الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وماري سول كاسادو رئيس الاتحاد الدولي وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، وانطونية ارماني أمين عام الاتحاد الدولي، وجيل جيلبيرت رئيس اللجنة الأولمبية لدولة أفريقيا الوسطى، والدكتور عماد البناني الأمين العام للأوكسا، والدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية و30 رئيس اتحاد افريقي محلي للترايثلون من الدول الإفريقية، أعضاء الاتحاد الأفريقي للترايثلون، وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي للترايثلون..

اللواء أحمد ناصر وراشد الكنداري منصب النائب الأول للاتحاد العربي للترايثلون الاتحادين العربي والافريقي للترايثلون الدكتور نصر الدين عزام

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