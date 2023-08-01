مهرجان العلمين يستعد لإطلاق بطولة الـ"ترايثلون".. 3 أغسطس

قال محمد سعد، مراسل dmc من مدينة العلمين، إن الأجواء بمدينة العلمين الجديدة رائعة والسياح يتواجدون ليلًا على الممشى السياحي والذي يوجد عليه المسرح الشعبي ويقدم عروضه بالمجان.

وأضاف خلال مداخلة عبر "زووم"، لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن مدينة العلمين الجديدة تشهد إقبالًا كبيرًا من كل الفئات العمرية لمتابعة فعاليات مهرجان العلمين.

وأشار إلى أنه سيقام سباق ترايثلون والذي يضم السباحة بالبحيرات الطبيعية، وركوب الدراجات في طريق العلمين الجديدة، وكذلك رياضة الجري على الممشى السياحي، وتبدأ فعالياته من 3 وحتى 5 أغسطس.

جدول حفلات النجوم

وتابع، أن يوم 5 أغسطس يوجد حفل غنائي للفنانة إليسا، وتامر عاشور، وتتم الاستعدادات للحفل من الآن وبعده حفل للفنان بهاء سلطان والفنانة كارول سماحة، مؤكدًا أنه يوجد إقبال كبير من الجمهورعلى الحفلات، كما يوجد حفل للموسيقار العالمي عمر خيرت.