السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أحمد ناصر يفوز بالإجماع برئاسة الاتحاد العربي للترايثلون

اللواء أحمد ناصر
اللواء أحمد ناصر

فاز اللواء أحمد ناصر برئاسة الاتحاد العربي للترايثلون بالإجماع خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للترايثلون التى أقيمت مساء اليوم بأحد  فنادق مدينة الغردقة.

وفاز بمنصب النائب الأول  الدكتور طارق الخياط من الأردن واللواء عبدالملك جاني بمنصب النائب الثاني من الإمارات وبختيار رسول من العراق وفاز بمنصب النائب الثالث  وفاز المشير ياسر عثمان  من السودان بمنصب النائب الرابع.

وفي العضوية كلا من: علي مقبل من السعودية ومحمد ابو طير من فلسطين وعلي مبروك من ليبيا وراشد الكنداري من الكويت ودانا شباط من سوريا والدكتورة فريال شويطر عضوية المرأة من الجزائر.

 

جدير بالذكر أن اللواء أحمد ناصر فاز بالأمس برئاسة الاتحاد الأفريقي للترايثلون ويتولى حاليًا منصب رئيس الاتحاد المصري ورئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس الأوكسا ونائب رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون أيضا.

اللواء أحمد ناصر العربي للترايثلون الدكتور حسام الدين مصطفى الاتحاد الافريقي للترايثلون الجمعية العمومية للاتحاد العربي للترايثلون

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