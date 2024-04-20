استكمال فعاليات البطولة الأفريقية للترايثلون بمدينة الغردقة اليوم

تستكمل اليوم، منافسات البطولة الأفريقية للترايثلون، المقامة حالياً بمدينة الغردقة، وتشهد منافسة قوية وبحضور مكثف من المنتخب المصري الذي يشارك بعدد كبير من اللاعبين أصحاب الهمم، بالإضافة لعدد أخر من لاعبي المنتخب القومي، وهو المرشح الأول للفوز بلقب البطولة.

يزيد من قوة المنافسة أن البطولة تعد حلقة مهمة في طريق الأبطال نحو التأهل لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية بباريس 2024.

وانطلقت البطولة صباح أمس الجمعة، وحرص الدكتور أشرف صبحي، وزيرالشباب والرياضة، على الحضور لدعم الأبطال المصريين قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

أحمد ناصر رئيسا للاتحادين المصري والإفريقي للترايثلون

وفاز اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للترايثلون ورئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية “الأوكسا”، برئاسة الاتحاد الأفريقي للعبة بالتزكية، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد والتي أقيمت على هامش البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، المنعقد بمنطقة سهل حشيش بمحافظة البحر الأحمر.

وجاء تشكيل مجلس الاتحاد الأفريقي الجديد كالتالي، النائب الأولالدكتور ديبى الكسندر من جنوب أفريقيا، والنائب الثاني بوبكر جايا من السنغال والسكرتير العام سانت لويس من موريشيوس وأمين الصندوق ايدوج ناجاسام من الكاميرون، بينما الأعضاء فاز بها كل من أديوال إنيتان أولادونجوي، جويسيلين ليا نيامبورا، علي مبروك الزيدي، فريال شويتر، أليكسيس مباراجا.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لاجتماع العمومية حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وماري سول كاسادو رئيس الاتحاد الدولي وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، و انطونية ارماني أمين عام الاتحاد الدولي، وجيل جيلبيرت رئيس اللجنة الأولمبية لدولة أفريقيا الوسطى، والدكتور عماد البناني الأمين العام للأوكسا، والدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية و30 رئيس اتحاد أفريقي محلي للترايثلون من الدول الأفريقية، أعضاء الاتحاد الأفريقي للترايثلون، وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي للترايثلون.