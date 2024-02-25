الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

40 دولة تنافس على لقب بطولة أفريقيا وكأس العرب للترايثلون (صور)

اللواء أحمد ناصر
اللواء أحمد ناصر يكرم ابطال الترايثلون

شهدت مدينة شرم الشيخ على مدار اليومين الماضيين  بطولة كأس أفريقيا وكأس العرب للترايثلون، بمشاركة 40 دولة من مختلف دول العالم وتصارع أكثر من 500 لاعب ولاعبة على لقب البطولة التى تعد حلقة مهمة ضمن البطولات المؤهلة لدروة الالعاب الاولمبية المقبلة بباريس 2024.

ونجح منتخب مصر في تقديم اداء وعروض طيبة خلال منافسات البطولة وقدم اكثر من لاعب مستوى مميز وقدرات عالية اشعلت المنافسة بين اكثر من دولة اوربية وعربية وافريقية .

وقدم اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصرى والعربي والافريقي للترايثلون الشكر للدولة المصرية والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي راعى الرياضة والرياضيين وكذلك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذى يدعم بقوة كافة الالعاب الرياضية ومنها الترايثلون المصري، ولا بد أن نوجه الشكر والتقدير أيضا للواء خالد فودة ممحافظ جنوب سيناء الداعم الكبير للترايثلون بشكل مستمر .

كما أشاد اللواء أحمد ناصر باللجان التى قامت بالاشراف على هذا الحدث الكبير والذى حظي بتقدير واشادة من الاتحاد الدولى للعبة .

وقال اللواء أحمد ناصر خلال تصريحاته الخاصة نعمل بقوة على تأهيل أكثر من لاعب مصر لدورة الالعاب الاولمبية وهناك عدد كبير من العناصر المميزة  قدمت أداء ونتائج إيجابية بالاضافة لاكتشاف أكثر من عنصر سيكون مستقبل الترايثلون خلال السنوات القليلة المقبلة . 

وأعرب اللواء احمد ناصر عن سعادته الكبيرة لثقة الاتحاد الدولى للعبة بعد الموافقة على اعتماد البطولة الحالية ضمن سلسلة البطولات المؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية المقبلة مؤكداً ان البطولة شهدت منافسات شرسة نتيجة رغبة الجميع في الحصول على شرف الوصول لدورة الالعاب الاولمبية القادمة .

أضاف اللواء أحمد ناصر أن الاتحاد الدولى دائما يدعم الاتحاد المصرى نتيجة نجاح الترايثلون المصري في نشر اللعبة داخل القارة الافريقية واضا الدول العربية بعدما زاد عدد المشاركين في كافة الدول بشكل ملحوظ.

اللواء أحمد ناصر مدينة شرم الشيخ الرئيس عبد الفتاح السيسي كأس العرب للترايثلون خالد فودة ممحافظ جنوب سيناء

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