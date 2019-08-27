رئيس الاوكسا يفتتح منافسات شطرنج دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

إفتتح اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الكونفدراليات الرياضية الإفريقية ( الأوكسا ) مساء امس الإثنين 26 أغسطس، منافسات مسابقات فردي الشطرنج في دورة الألعاب الإفريقية في الدار البيضاء بالمغرب بحضور أركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج والدكتور هشام الجندي رئيس لجنة الاستئناف بالدورة رئيس الاتحاد المصري للشطرنج.





وهنأ اللواء أحمد ناصر، اتحاد الشطرنج بفوز منتخب الشطرنج بالميدالية الذهبية في مسابقة الفرق في دورة الألعاب الإفريقية مؤكدا ثقته في مقدرة لاعبو ولاعبات منتخب الشطرنج على حصد المزيد من الميداليات الذهبية والفضية في اليومين القادمين.



من جانبه توجه رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج بالشكر والتقدير إلى اللواء أحمد ناصر على موافقته على إدراج الشطرنج في دورة الألعاب الإفريقية في اللحظات الأخيرة وطلب من جميع اللاعبين التصفيق للتعبير على الإمتنان لسيادته على هذا القرار الذي يساعد على تطوير وانتشار رياضة الشطرنج في مختلف البلدان الأفريقية.



كما تم بحث آفاق التعاون بين الأوكسا والاتحاد الدولي للشطرنج في الفترة المقبلة لتعزيز التعاون والشراكة للنهوض برياضة الأذكياء في القارة السمراء.