السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ملك إسماعيل تحصد برونزية بطولة كأس العالم للخماسى الحديث بتركيا

لاعبة المنتخب الوطني
لاعبة المنتخب الوطني للخماسي الحديث

توجت ملك إسماعيل، لاعبة المنتخب المصري للخماسي الحديث بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم، المقامة حاليًا في تركيا خلال الفترة من 16 حتى 20 أبريل الجاري، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين المصنفين من مختلف الدول.

وتمكنت ملك اسماعيل من الفوز بالميدالية البرونزية، بعدما حلت في المركز الثالث برصيد 1396 نقطة، وحصدت لاعبة بريطانيا كيرينزا بريسون الميدالية الذهبية برصيد 1427 نقطة، بينما حققت لاعبة اليابان سیونج مين سيونج الميدالية الفضية برصيد 1401 نقطة، وحصلت سلمى عبد المقصود لاعبة منتخبنا الوطني علي المركز السادس محققة 1387 نقطة.

تضم قائمة اللاعبين واللاعبات كلًا من: "أحمد الجندي، محمد الجندي، مهند شعبان، معتز وائل، هايدي عادل، سلمى أيمن، أميرة قنديل، وملك خالد".

ويترأس بعثة المنتخب المصري في تركيا، عوض سامي عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويتواجد مع البعثة كل من: "أمير أبو سمرة إداري البعثة، ياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة للاتحاد".

بينما يضم الجهاز الفني كلًا من: "رءوف حسام وعبد الرحمن عيسى مديرين فنيين، أحمد سلامة مساعد المدير الفني، محمد غيث ومحمد العسال وعبد الرحمن عادل المديرين الفنيين للسلاح، ياسر عصر مدير فني للفروسية، هشام سليمان مدير فني للجري، إبراهيم سكر مدير فني للرماية، محسن حسني أخصائي العلاج الطبيعي، محمد نجاح مدير فني للياقة البدنية".

يذكر أن سلسلة بطولات كأس العالم للخماسي الحديث تشتمل على 4 بطولات كأس عالم بالإضافة إلى بطولة نهائي كأس العالم.

وتكمن أهمية البطولة كونها تجمع أفضل اللاعبين على مستوى العالم من أجل حصد نقاط  لتحسين التصنيف الأولمبي المؤهل لأوليمبياد باريس 2024.

يذكر أن البطلة المصرية ملك إسماعيل لاعبة المنتخب الوطني للخماسي الحديث تمكنت من التأهل إلى أوليمبياد باريس، وذلك بعد التتويج بذهبية نهائي البطولة الإفريقية التي أقيمت على ملاعب ستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر في شهر سبتمبر الماضي.

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