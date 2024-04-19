الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز

رياضة

المقاولون العرب يكشف تشخيص لؤى وائل وتطورات حالته

إصابة مدافع المقاولون
إصابة مدافع المقاولون العرب

أصدر نادي المقاولون العرب بيانًا كشف خلاله عن تفاصيل إصابة لؤي وائل لاعب الفريق، خلال مشاركته في مباراة بلدية المحلة بالدوري.

وقال النادي إن التشخيص كان ارتجاجًا إثر اصطدام قوي في رأسه أدى لفقدان وعي مؤقت قبل أن يتدخل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور أيمن زين ونقل اللاعب سريعًا لمستشفى المحلة وخضوعه لبعض الفحوصات في المستشفى للاطمئنان عليه.

وأكد  أن اللاعب لقى الرعاية اللازمة منذ وصوله المستشفى، موجهًا الشكر للأطقم الطبية بالمستشفى وكافة المسئولين على الاهتمام والمتابعة اللحظية.

وجاء ذلك في إطار حرص نادي المقاولون العرب على توضيح حالة اللاعب لؤي وائل مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بعدما أثار قلق المتابعين إثر اصطدامه في رأسه بمباراة الفريق أمام بلدية المحلة في الدوري وسقوطه على أرضية الملعب.
وأصيب مدافع المقاولون العرب بعد كرة مشتركة في الدقائق الأخيرة من مباراة المقاولون العرب وبلدية المحلة عقب اصطدامه بالحارس محمود أبوالسعود، وهو ما دفع الجهاز الطبي لنقله على الفور إلى المستشفى العام بالمحلة لإجراء الفحوصات الطبية، وخلال ساعات ستظهر نتيجة الأشعة التي خضع لها.

اقرأ أيضًا.. استقرار حالة لؤي وائل مدافع المقاولون العرب بعد نقله إلى المستشفى

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