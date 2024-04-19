الفراخ بـ90 للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة استقرارا في الأسواق حيث سجل سعر الفراخ البيضاء 80 جنيهًا في المزرعة، بينما في المحلات تراوحت بين 90 جنيهًا إلى 99 جنيه للمستهلك وتختلف الأسعار حسب المنطقة.

أسعار الفراخ اليوم

وسجلت أسعار الفراخ البلدي 107 جنيهًا في المزرعة، وتراوحت بين 115 إلى 120 جنيهًا للكيلو للمستهلك، وسجل سعر الدواجن الساسو الحمراء 82 جنيهًا في المزرعة، وتصل للمستهلك بـ88 إلى 95 جنيهًا، فيما سجل سعر الفراخ البيضاء الأمهات بسعر 75 جنيهًا للكيلو في المزرعة، و82 جنيهًا للكيلو في الأسواق.

أسعار البانية اليوم

وتراوح سعر البانيه في الأسواق ما بين 190 و200 جنيهًا للكيلو الواحد وقد يزيد حسب المنطقة السكنية، وتراوح سعر أوراك الدجاج مابين 97 إلى 100 جنيهًا للكيلو.، وبلغ سعر صدور الدجاج 142 جنيهًا، فيما بلغ سعر الكبد والقوانص بسعر 105 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر هياكل الدجاج 60 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض اليوم



وسجلت سعر كرتونة البيض الأبيض 149 جنيهًا، فيما سجلت كرتونة البيض الأحمر 152 جنيهًا، وسجلت كرتونة البيض البلدي 155 جنيهًا.

وأكد الدكتور رفيق قاسم مدير الدواجن بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح، أن الفترة الحالية تشهد زيادة في استهلاك الدواجن وتحرك الأسعار نتيجة الطلب على الدواجن حيث أن الفراخ هي المتاح بالنسبة للمستهلك العادي حيث أن الدواجن في متناول جميع المستهلك وعليها طلب مرتفع وأن معارض ومنافذ الزراعة وباقي المنافذ الحكومية خفضت الأسعار.

وقال "قاسم "في" تصريحات" للدستور " ان المعارض والمنافذ الحكومية حدت من ارتفاع الأسعار وبلغ أسعار الدواجن 110جنيه للمستهلك والبيض بسعر 155جنيه للطبق وخلال أسبوع و10 أيام ستنخفض الأسعار مع توجيه الاتفاق على الكحك وتراجع الطلب على الدواجن وزيادة الإنتاج، مشيرا إلى أن الظروف مهيئة لدخول المربي الصغير دورات التربية والذي يمثل الشريحة الأكبر من المستهلكين.