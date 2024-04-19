أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 19-4-2024

واصل سعر الدواجن تراجعه خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث تراجعت أسعار الفراخ البيضاء بنحو جنيهان، لتتراجع دون سعر ٨٠ جنيهًا لأول مرة منذ أسابيع طويلة، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدواجن اليوم الجمعة الموافق 19 /4 /2024.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية تراجع جديد خلال تعاملات اليوم الجمعة لتتراجع دون مستوى 80 جنيهًا منذ عدة أسابيع، وسجل سعرها في البورصة 78 جنيهًا، وتتجاوز ٨٠ جنيهًا حتى تصل إلى المستهلك، ويختلف سعر وصولها للمستهلك من منطقة لأخرى.

بورصة الدواجن اليوم

سعر الدواجن الساسو: 88 جنيهًا.

سعر الدواجن أمهات بيضاء: 75 جنيهًا.

وسجلت أسعار الدواجن تراجعًا كبيرًا في الأسابيع القليلة الماضية مع مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية بنحو 20%، والتي بدأت نهاية رمضان واستمرت حتى الآن، بالإضافة إلى تراجع أسعار الأعلاف التي أدت إلى تراجع أسعار الدواجن.

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض شركات 33 جنيهًا.

كتكوت أبيض قطعان 27.25 جنيه.

كتكوت ساسو 15 جنيهًا.

كتكوت ساسو بيور 16 جنيهًا.

كتكوت بلدي 8 جنيهات.

كتكوت هجين 11 جنيهًا.

كتكوت جيل ثاني 13.50 جنيه.

كتكوت روزي بيور 16 جنيهًا.

كتكوت جيل ثاني 13.50 جنيه.

كتكوت روزي بيور 16 جنيهًا.

الوطنية 32 جنيهًا.

الوادي 29 جنيهًا.

نيوهوب 29 جنيهًا.

الفيروز 30 جنيهًا.

مكه المكرمة 30 جنيهًا.

رواد النيل 29 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

بط مولار: 38.00 جنيه

بط تسمين، فرنساوى، شريفان، المانى : 23.50 جنيه.

بط فرنساوى بكينى أبيض أو ألوان: 17.00 جنيه.

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