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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم 18-4-2024

اعلاف
اعلاف

شهدت اسعار الاعلاف اليوم الخميس انخفاضا واستقرارا في بعض الأنواع في الأسواق حيث سجل سعر طن الذرة ” أرجنينى “: 12500 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة “برازيلى”: 13000 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة ” أوكرانى “: 11500 جنيه، وسجل سعر طن الذرة “تركى”: 10700 جنيه.

اسعار الذرة 

وبلغ سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى” ” حورس”: 2700 جنيه، وبلغ سعر أردب الذرة الشامية: 2800 جنيه، فيما بلغ سعر طن كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” 12900جنيه، وبلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد: 27000 جنيه، فيما بلغ سعر طن كسب صويا محلى 44%: 25500 جنيه.

اسعار الصويا

وسجل سعر طن كسب صويا 46% محلى: 26500 جنيه، فيما سجل سعر طن كسب صويا مستورد:26500 جنيه، وسجل سعر طن صويا فول فات “ مستورد ”: 37400 جنيه ارضه
صويا فول فات ”  محلى ”: 38300جنيه ” ارضه ”، وسجل سعر طن صويا هاى فات 43%” مستورد ”: 23000 جنيه ” ارضه فيما سجل صويا هاى فات 43% ”محلي ”: 29000 جنيه ” ارضه ”

وبلغ سعر طن كسب عباد +36%: 17100 جنيه، فيما بلغ سعر طن جيلوتين ” مستورد ”: 44450 جنيه، وبلغ سعر طن جيلوتين محلى: 45000 جنيه، وبلغ سعر طن رده بران محلى: 11400 جنيه، فيما بلغ سعر طن النخالة الخشنة:13000 جنيه  الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح   650  جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن

وسجل طن اعلاف بادى 24000 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 23950 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى23850 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 22450 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 22000 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 19700 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 22200 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ 19500 جنيه.

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