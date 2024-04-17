الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تقارير عبرية: إسرائيل تتراجع عن قصف إيران بعد تدخل أمريكى

إيران
إيران

أفادت معلومات ن مصادر متعددة، أن إسرائيل كانت تنوي شن هجوم على إيران يوم الإثنين الماضي، إلا أنها اضطرت للتراجع عن هذا القرار.

وبحسب مسؤولين في إسرائيل، فإن مجلس الحرب قد تراجع عن منح الضوء الأخضر للجيش للهجوم على إيران نظرًا لـ"أسباب عملياتية"، وفقا لقناة والا الاسرائيلية.

وفي تصريح لقناة كان العبرية، كشف مصدر إسرائيلي عن أن الدولة فوّتت فرصة لشن الهجوم ليل السبت - الأحد الماضي، وذلك لأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فضل انتظار اتصال هاتفي من الرئيس الأميركي جو بايدن قبل تنفيذ الهجوم. ومن المتوقع أن يكون الرد الإسرائيلي المرتقب على إيران أضعف مما كان مخططًا له في البداية.

إسرائيل تتجه للرد على إيران 

في تصريحات صادرة عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الأربعاء، أشار إلى وضوح الإشارات بأن إسرائيل تتجه نحو اتخاذ إجراءات ردعية ضد إيران على خلفية الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران نهاية الأسبوع الماضي. وعبر كاميرون عن أمله في أن يتم تنفيذ هذه الخطوات بطريقة تقلل من مخاطر تصعيد الوضع.
تصريحات كاميرون جاءت بعد لقائه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج في القدس، حيث يُعتقد أنه أول سياسي غير إسرائيلي يعبر علنًا عن اعتقاده بأن الرد العسكري الإسرائيلي قد يكون أمرًا ضروريًا. وقبل ذلك، التقى كاميرون أيضًا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أكد على حق إسرائيل في اتخاذ القرارات الأمنية الخاصة بها.

إسرائيل مجلس الحرب الهجوم الرئيس الأميركي جو بايدن الرد الأسرائيلي بنيامين نتنياهو

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