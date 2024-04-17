لحظات الصدمة والرعب فى الإمارات بسبب "منخفض الهدير" (صور)

سلطت صحيفة ديلي ميل البريطانية، الضوء على المنخفض الجوي وتأثيره خلال اليومين الماضيين في الامارات، مشيرة الى أن الإمارات الدولة العربية شهدت العديد من اللحظات الأكثر رعبا وإثارة للصدمة.

وبحسب الصحيفة فقد أظهرت العديد من مقاطع الفيديو، مشاهد مرعبة من مدينة دبي التي ضربتها العاصفة خلال اليومين الماضيين، والتي بدت كفيلم كارثي أكثر من كونه واقعًا.

كما نشر العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور من الأشخاص الذين حوصروا في الطوفان حجارة البَرَد العملاقة والمباني المغمورة بالمياه والأثاث المتطاير والحطام الذي تحطم عبر نفق، حسبما اقادت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، شهدت فيضانات مروعة غمرت المطار والعديد من الطرق المحيطة به، مما أدى إلى إلغاء عشرات الرحلات الجوية مع تكدس المسافرين في بهو المطار للاحتماء من الأمطار الغزيرة.

وأظهرت مقاطع فيديو أخرى تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي كيف امتلأت السيارات بالمياه، مما أجبر المئات من سائقي السيارات على ترك سياراتهم والسباحة إلى بر الأمان، وغمرت المياه بعض السيارات بالكامل، ولم ينكسر الجزء العلوي من أسطحها إلا بالكاد.

اصطدام الحطام من الطريق اعلاه عبر نفق

في أحد المقاطع الصادمة، يصطدم الحطام من الطريق أعلاه فجأة عبر نفق، كانت الرياح قوية جدًا، حيث تم دفع الحطام بعيدًا تحت الطريق أعلاه بسرعات مذهلة، بينما هطل المطر بزاوية تبدو مستحيلة.

سماء تكاد تكون سوداء



وأضافت الصحيفة أن السماء فوقها تكاد تكون سوداء اللون، وتضيء ومضات من الإضاءة لفترة وجيزة السحب الرمادية المنخفضة السميكة التي تحجب تمامًا مناظر أفق دبي.

بالأمس، عندما كان من المفترض أن تشرق شمس الصحراء على المدينة، كانت بدلاً من ذلك غارقة في نفس السحب الرمادية الكثيفة - مما أدى إلى حجب الضوء، وتُظهر المقاطع كيف ستضيء ومضات الإضاءة السحب لفترة وجيزة، قبل أن تظلم مرة أخرى.

وفي العديد من المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصبح حجم الطوفان واضحًا، وشوهدت السيارات تسير في الشوارع التي غمرتها المياه.

وتوقف آخرون تمامًا، حيث وقف سائقوهم في مياه يصل ارتفاعها إلى الركبة.

وخارج أسوار المطار، تداولت لقطات من المحاصرين في الظروف الرطبة مقاطع فيديو وصورًا تشبه عالمًا مروعًا.

في السياق ذاته، شوهدت مجموعة من السائقين الشجعان وهم يقاومون العوامل الجوية وهم جالسون فوق سياراتهم وينتظرون الإنقاذ تحت السماء السوداء، لكن الكثيرين اختاروا ترك سياراتهم والسباحة إلى بر الأمان.

وشوهدت العديد من السيارات مهجورة في المياه العميقة، بينما علقت العديد منها في اختناقات مرورية أثناء محاولتها الهروب من الفيضانات، لكنها غرقت على أي حال.

ودمرت مئات المباني والمحلات التجارية على مدار اليوم، حيث تحطمت كتل كبيرة من المياه النوافذ وأجبرت المركبات على الإبحار عبر الجدران.

وشوهدت مياه الفيضانات تتدفق عبر مراكز التسوق الفاخرة تحت الأرض بينما خاض المتسوقون الذين يرتدون ملابس فاخرة وسط المياه.

وفوق سطح الأرض، تسببت الرياح العاتية في اقتلاع الأثاث من شرفات الأبراج السكنية، بينما تحولت السماء إلى اللون الأسود مع ظهور مقاطع فيديو مروعة تظهر ضربات البرق كل بضع ثوان.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات العربية المتحدة إنه من المتوقع أن تستمر الظروف الجوية غير المستقرة في المنطقة حتى اليوم، على الرغم من أن الجزء الأكبر من الأمطار يبدو أنه تحرك شرقا.

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