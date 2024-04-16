الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

وزارة التموين: 56 نقطة لتجميع القمح هذا العام بالشرقية

القمح
القمح

قالت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، إنّ المحافظة شهدت زراعة 394 ألف فدان من القمح.

وأضافت، أن لدينا 12 صومعة تشترك في توريد القمح هذا العام من المزراعين، منهم 4 صوامع حقلية والباقي صوامع كبيرة ورئيسية بالمحافظات الكبرى.

وأضافت "عبدالرحمن"، في مداخلة ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، أنه تم تخصيص 56 نقطة لتجميع القمح هذا العام.

وتابعت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، أن الفلاح تعود على حصاد القمح وتعبئته في شكاير، ثم تسليمه إلى الشون أو المصانع الخاصة، أو يشتريه تاجر منه ويوصله إلى الصومعة، لذلك فالمراكز الكبيرة تساهم في توفير وقت وجهد للمزارعين.

وزارة التموين التموين القمح فايزة عبدالرحمن محمد الشاذلي محافظة الشرقية صباح الخير يا مصر

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