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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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يوسف الحسيني عن فوز الزمالك على الأهلي: "العيد فرحة وأجمل فرحة"

يوسف الحسيني
يوسف الحسيني

علّق الإعلامي يوسف الحسيني على فوز نادي الزمالك بالقمة 127، قائلاً:"العيد فرحة وأجمل فرحة، وانتهى الماتش بفوز الأبيض بخطين حمر".

أضاف الحسيني، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "القناة الأولي" أن الفريقين لعبوا مباراة جيدة والدليل النسب المتقاربة في الإحصائيات.

أشار إلى أن سيف الجزيري نجم الزمالك هو عريس الليلة، بسبب هدفي القمة 127 مؤكدًا أن "الجزيري" أول لاعب أجنبي يحرز هدفين في شباك النادي الأهلي:"الأهلي والزمالك هم الأكبر والأشهر عربيًا".

نوه إلى أن لاعبي الزمالك اجتهدوا بشكل كبير والفوز كان مستحق، مشيرًا أن النادي الأهلي لعب بشكل جيد، في المقابل استطاع الزمالك استغلال الفرص التي أتيحت له.

وحقق الزمالك فوزًا غاليًا على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز؛ ليرفع الأبيض رصيده إلى 21 نقطة.

يوسف الحسيني الاهلي والزمالك الإعلامي يوسف الحسيني التاسعة القناة الأولى

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