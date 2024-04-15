ورشة حرفية لنادي الفتاة بالإسماعيلية تحت شعار "حرفتك.. مهنتك"

نظمت إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية ورشة الحرف اليدوية والتراثية عن «إكسسوارات الخطوبة» تحت شعار «مهنتك حرفتك» بمشاركة عضوات أندية الفتاة والمرأة بمركز شباب الإسماعيلية التابع لفرع حي ثان في الفترة من 14 حتى 16 إبريل الجاري بقيادة المدربة ياسمين إبراهيم.

أكد الدكتور إيهاب صلاح مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، أن الوزارة تولي إهتمام كبير بالشباب وشغل أوقات فراغهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية وخاصة الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهم للعمل وتعلم حرفة يستطيعون من خلالها رفع مستوى معيشتهم.

يأتي هذا برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وتوجيهات الدكتور إيهاب صلاح مدير عام المديرية وإشراف ليلى مختار المنسق العام لأندية الفتاة بالإسماعيلية بقيادة كابتن رمضان الطيب مدير ادارة الشباب.

بتكلفة 3 ملايين جنيه.. محافظ الإسماعيلية يفتتح ملعب كرة القدم بالقرية الأوليمبية

افتتح اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ملعب كرة القدم بالقرية الأوليمبية التابعة للمحافظة، بعد تطويره ورفع كفاءته، بتكلفة إجمالية بلغت ٣ ملايين جنيه، بجانب تفقد غرف الإقامة بالقرية، والتي تم تطويرها ورفع كفاءتها بتكلفة إجمالية بلغت مليون جنيه.

أبرز الحضور

حضر الفعاليات المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مدير عام الحسابات الخاصة بالمحافظة، رؤساء الأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، مدير مديرية الإسكان، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، رئيس قطاع الجنوب بشركة كهرباء القناة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وخلال الافتتاح، أكد "بشارة" أهمية افتتاح ملعب كرة القدم بالقرية الأوليمبية بعد تطويره ورفع كفاءته، ليكون إضافة للبنية الرياضية بمحافظة الإسماعيلية لدعم الموهوبين واستضافة كافة الفرق الرياضية من داخل الإسماعيلية وخارجها، علاوة على جاهزية الملعب لاستضافة كافة المباريات والتدريبات للفرق والأكاديميات، بعد استيفاء كافة الاشتراطات القانونية لملاعب كرة القدم.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالملعب وعمل الصيانة الدورية له، للحفاظ عليه وتحقيق أقصى استفادة منه على مدار العام.

وعلى هامش الافتتاح، شاهد "بشارة" ومرافقوه مباراة كرة قدم بين فريقين من نادي اتحاد الإشراف مواليد ٢٠٠٩، وقام بتسليم كأس للفريق الفائز، وأفضل لاعب في المباراة.

ووجّه محافظ الإسماعيلية، بضرورة تنظيم رحلات "اليوم الواحد" للعاملين بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية لزيارة القرية الأوليمبية والاستمتاع بخدماتها كخطوة أولى، يليها توجيه الدعوة لمواطني الإسماعيلية والزائرين من كافة أنحاء مصر لزيارة القرية.