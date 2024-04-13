السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصلاح كسر خط مياه فى مدينة فايد بالإسماعيلية

اصلاح كسر خط مياه
اصلاح كسر خط مياه

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، أعمال إصلاح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، خط مياه الشرب بمدينة فايد، وإعادة ضخ المياه ووصولها إلى جميع المناطق المتأثرة بالانقطاع، وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد.

اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإصلاح خط المياه

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إلى أنه تم التحرك الفوري والسريع واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للإصلاح؛ نظرًا لتعرض خط المياه للكسر المفاجئ نتيجة زيادة الضغوط.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت: أدى ذلك الكسر لانقطاع المياه بمدينة فايد، حيث تم تكوين الفرق الفنية من مهندسين وفنيين وتسخير كل الإمكانات بالشركة من سيارات ومعدات على مدار اليومين  الماضيين، ومواصلة العمل على مدار الساعة دون انقطاع، وتم التعامل مع الموقف بكل دقة وسرعة.

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب بالمدينة لسد احتياجات المواطنين من المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح؛ تخفيفًا عليهم ولعدم تأثرهم بانقطاع الخدمة لفترات طويلة.

وعلى الفور، تم توفير سيارات المياه وتوصيلها للمواطنين خلال فترة انقطاع المياه حتى تم إنهاء العطل وعودة المياه.

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