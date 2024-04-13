المؤتمر الطلابى السابع لـ"سياحة وفنادق قناة السويس" يناقش طرق توظيف الذكاء الاصطناعى

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن موعد انطلاق فعاليات مؤتمر كلية السياحة والفنادق الطلابي البحثي السابع، والمنتظر عقده يوم الأحد الموافق 21 أبريل الجاري، بقاعة المناقشات بالكلية تحت عنوان: "توظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق الاستدامة في صناعة السياحة والضيافة والحفاظ على التراث".

الذكاء الاصطناعي محور أساسي في أبحاث جميع الكليات

وأشار رئيس جامعة قناة السويس إلى أن جميع الكليات بجامعة قناة السويس هذا العام تتناول الذكاء الاصطناعي كمحور أساسي تدور حوله كل الأبحاث المُقدمة، كل حسب مجاله وتخصصه، وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي الذي انتشر في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي هو المستقبل.

محاور المؤتمر الطلابي السابع لسياحة وفنادق جامعة القناة

فيما أوضح الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المؤتمر يضم ثلاثة محاور هي:



أولًا: توظيف التكنولوجيا والرقمنة الحديثة في إدارة المواقع الأثرية والتراثية.

ثانيًا: استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير أداء شركات السياحة وخدمات النقل الجوي.

ثالثًا: تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودورها في تطوير صناعة الضيافة.

أما عن الأهداف التي يسعى المؤتمر إلى تحقيقها فأوضحت الدكتورة نيفين جلال أنها تتمثل في:

• تشجيع الطلاب على المشاركة، وتحفيزهم للبحث في نقاط بعيدة عن مجال الدراسة المباشرة.

• تعزيز القدرات البحثية للطلاب وتنمية روح التنافس البنّاء بينهم.



• اكتشاف قدرات الطلاب وما يمتلكونه من أفكار غير تقليدية.



وأضافت الدكتورة بوسي زيدان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن المؤتمر يشهد تكريم الطلاب المتميزين علميًا، رياضيًا، فنيًا، وثقافيًا.

يأتي المؤتمر بتنظيم وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية تحت إشراف الدكتورة هبة أبوعجيلة المدير التنفيذي للوحدة.