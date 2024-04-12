الجمعة 12 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

95 محضرًا وضبط 140 كيلو أسماك فاسدة في حملات تموينية بالإسماعيلية

اسماك فاسده
اسماك فاسده

تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، خلال أيام عيد الفطر المبارك، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

تفاصيل الحملات التموينية

حيث ‏‎نفَّذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بالتعاون مع مباحث التموين، ومراكز الشرطة بمراكز ومدن المحافظة، عدة حملات تموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وفي مجال الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت الحملات عن تحرير محضرين بيع بأزيد من السعر، ١ محضر سلع منتهية الصلاحية (غش تجاري)، محضرين لسلع مجهولة المصدر.

وفي مجال الرقابة على المخابز أسفرت الحملات عن تحرير ١٣ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ٢ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ١٢ محضر توقف عن الإنتاج، ٢١ محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، محضر تصرف وتجميع، ١٧ محضر لعدم إعطاء بون الصرف، ١٩ محضر لعدم نظافة أدوات العجن، ٥ محاضر لعدم وجود سجل بالمخبز.

ففي مركز ومدينة أبوصوير، تم ضبط أحد المخابز لتصرفه في كمية من الدقيق البلدي المدعم تقدر ب ٢ طن من الدقيق، بالإضافة لضبط كمية تقدر بـ٤٠ كيلو ملوحة غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وفي مركز ومدينة القصاصين، تم ضبط أحد المحال التجارية به كمية تقدر ب طن سكر ناقص الوزن بمقدار ١٠٠ جرام في الكيلو، كما تم ضبط ١٠٠ كيلو سمك مجمد فاسد، وبدون فواتير.

وكان محافظ الإسماعيلية، قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

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