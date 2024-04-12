الجمعة 12 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

أمام المساجد.. فِرق "100 مليون صحة" بالإسماعيلية تواصل جهودها لفحص المواطنين

جريدة الدستور

تواصل الفرق الطبية للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة بالإسماعيلية، تواجدها أمام المساجد وبالحدائق والمتنزهات لليوم الثالث على التوالي، وفق خطة التأمين الطبي خلال أيام العيد، وتنفيذا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان بتكثيف العمل على حزمة المبادرات الرئاسية والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

فحص الأمراض المزمنة

من جانبها أكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أن فِرق مبادرة 100 مليون صحة والتواصل المجتمعي، تواصل تقديم خدماتها بالوحدات الصحية صباحا وبالحدائق والمتنزهات وأماكن التجمعات ودور العبادة، طوال أيام إجازة عيد الفطر المبارك، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

التواجد أمام دور العبادة

ونوهت الدكتورة هبة جودة منسق المبادرات ومدير إدارة الرعاية الأساسية إلى تواجد فريق المبادرة والعيادة الطبية المتنقلة اليوم أمام مسجد المطافي بعد صلاة الجمعة، وذلك وفقًا لجدول خطة التأمين الطبي لأيام الأعياد، بالتنسيق مع الدكتورة بثينة بركات مدير إدارة القوافل العلاجية، والدكتورة جيهان سامي مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية.

محافظ الإسماعيلية يطمئن على سير العمل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

في سياق آخر، تفقد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم، الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، في أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، واللواء محمد أنيس السكرتير العام. 
واطمئن "بشارة" على جاهزية الشبكة لاستقبال بلاغات المواطنين والشكاوى، ورفع حالة الاستعداد القصوى لأي طارئ لتوفير الراحة لمواطني الإسماعيلية وزوارها من مختلف المحافظات. 

كذلك شدد على متابعة حالة الاستعداد في كل القطاعات والمرافق، ومراقبة أعمال الصيانة اليومية للحدائق والمتنزهات العامة، وكذا متابعة منافذ السلع الغذائية خلال أيام العيد بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.

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