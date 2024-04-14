منع بناء سور مخالف على أرض زراعية شرق قناة السويس

نفذت الوحدة المحلية لقرية السلام التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، إزالة فورية لسور مبنى على أرض زراعية (بدون ترخيص) على مساحة ٦٠ مترًا وارتفاع ٢ متر، بنطاق قرية السلام الجديدة.

وتم تنفيذ الإزالة بالكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، لكل الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.