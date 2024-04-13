السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى يُطالب بحزمة إجراءات عاجلة لدفع معدلات نمو القطاع الخاص

النائب عادل اللمعي
النائب عادل اللمعي

طالب النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بالإعلان عن خطتها لتوسيع سياسات تمكين القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وذلك حتى تتماشى مع أولويات الولاية الرئاسية الجديدة التي يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي فيها على استمرار تنفيذ إجراءات لإصلاح المسار الاقتصادي قائمة على توطين الصناعة، وزيادة الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية المباشرة، ودعم القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه لا بد من الوقوف على التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، من أجل الوصول للمستهدف الخاص برفع إجمالي استثماراته إلى 65%.

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وأوضح "اللمعي" أن تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بضرورة العمل المتواصل على إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص من أجل توفير مليون فرصة عمل سنويًا ووضع حد أقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه- تتطلب أن تصحبها حزمة من الإجراءات العاجلة والفعالة لدفع وتيرة نمو نشاطه، من بينها تسريع التخارج من القطاعات الموضوعة بوثيقة ملكية الدولة، وذلك بخطة تنفيذية ترتبط بقياس معدلات الأداء وجدول واضح لبرنامج سواء طرحا مباشرا، مستثمرا استراتيجيا، أو أنظمة الشراكة المتنوعة وتعزيز الشراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بنظام PPP، إذ إن مصر لديها من المقومات التي تؤهلها لتغيير الوجه الاقتصادي بها وجنى ثمار 10 سنوات من الإنجازات بجاهزية البنية التحتية لترسيخ مكانتها التنافسية، ما يستلزم تبني العديد من الإصلاحات الداعمة.

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وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية مراجعة البيئة التشريعية للخروج بقوانين محفزة للقطاع الخاص في مختلف الأنشطة المستهدفة، والنظر للقوانين والإجراءات المنظمة لجذب الاستثمارات في المناطق القريبة من الموانئ، وذلك من أجل تعظيم دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستى عالمى ومحورى فى سلاسل الإمداد العالمية، ومركز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والأخص شرق بورسعيد، لما تتمتع به من قدرة على النفاذ للأسواق المجاورة الإقليمية والدولية، كذلك إتاحة قاعدة بيانات بكل المعلومات حول توفر الأراضي الصناعية وأسعارها ومدى تطور البنية الأساسية بها، وإصدار قانون موحد ومبسط لإدارتها، مع الاستمرار في فتح قنوات تواصل مباشرة مع القطاع الخاص.

وأكد "اللمعي" أن حديث وزير المالية من خلال حوار مفتوح مع المستثمرين والمصدرين حول مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2024، له دور مهم في تقديم رسائل طمأنة وتحفيز لأصحاب الأعمال وجذب المزيد منهم في ضخ مشروعات استثمارية، ولكن يبقى الإعلان عن سلسلة من الخطوات الإصلاحية التي تعزز من ثقة المستثمرين وتعجل من زيادة حصتهم.

وطالب بسرعة تفعيل مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية والخاصة بإتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15% في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ وتبسيط إجراءات الحصول عليها، كذلك بحث سبل تحقيق أقصى عائد اقتصادي وتجاري من تطوير النقل البحري وتحفيز صناعة اللوجستيات، والتي يتوقع لها دخلا كبيرا بالعملة الصعبة حال تناميها، بجانب وضع تسهيلات في الإجراءات الخاصة بالجمارك والضرائب.

النائب عادل اللمعي منطقة شرق بورسعيد تمكين القطاع الخاص سياسات دعم الحكومة النشاط الاقتصادي

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