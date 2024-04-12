"المصريين الأحرار" يهنئ محافظ مطروح بعيد الفطر ويهديه درع الحزب

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أعضاء هيئة مكتب حزب المصريين الأحرار بمطروح للتهنئة بعيد الفطر المبارك في ثالث أيامه، وهم: سلطان أبوالشيخ الزعيري الأمين العام لحزب المصريين الأحرار بمطروح وعلي اللحامي أمين التنظيم وأعضاء هيئة المكتب عامر كريم محمد أمانة الشباب وعبدالسلام النجدي أمانة الصحة وسما صلاح الدين أمانة العلاقات.

وأهدى الزعيري وأعضاء هيئة مكتب الحزب، محافظ مطروح درع الحزب تقديرًا لجهوده المبذولة بمطروح ولأبناء المحافظة.

يذكر أن حزب المصريين الأحرار كان قد نظم عدة فعاليات لتهنئة المواطنين في مختلف المحافظات بعيد الفطر، كما قدمت وفود من الحزب في المحافظات التهنئة للمحافظين والمسئولين التنفيذيين، حيث هنأ حزب "المصريين الأحرار" بمحافظة السويس اللواء أركان حرب عبدالمجيد صقر محافظ السويس بعيد الفطر المبارك، كما قدموا التهنئة لكل أهالي السويس وجموع الشعب المصري بتلك المناسبة السعيدة.