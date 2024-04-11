"المصريين الأحرار" يهنئ قيادات سوهاج بعيد الفطر المبارك (صور)

هنأ حزب المصريين الأحرار بسوهاج اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج والدكتور أحمد حمادي، وكيل وزارة مشيخة الأزهر بسوهاج ووكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة بمناسبة عيد الفطر.

وترأس وفد الحزب المهندس محمد عبدالله غريب أمين الحزب بسوهاج والمحاسب إيليا ورد أمين التنظيم ووفدا من الأمانة.

واستقبل اللواء طارق الفقي وفد الحزب في مكتبه، بحضور د.أحمد القاضي نائب المحافظ والدكتور محمد عبد الهادى مدير مكتبة المحافظ.

وتبادل المحافظ والوفد التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر، ونقل الوفد تهنئة النائب د.عصام خليل رئيس الحزب للمحافظ وأبناء سوهاج.

وقدم وفد الحزب درع الحزب للمحافظ تقديرًا لجهوده في تحقيق التنمية على أرض سوهاج.

وتوجه وفد الحزب بعد ذلك لتقديم المعايدة لفضيلة الدكتور أحمد حمادي وكيل وزارة مشيخة الأزهر بسوهاج.

ونقل وفد حزب المصريين الأحرار تهنئة عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار لكل أهالي سوهاج وجموع الشعب المصري بمناسبة عيد الفطر والعيد القومي للمحافظة، متمنيًا للجميع عيدًا سعيدًا ومباركًا.

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