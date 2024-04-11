الخميس 11 أبريل 2024
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سياسي

"المصريين الأحرار" يهنئ قيادات سوهاج بعيد الفطر المبارك (صور)

وفد حزب المصريين
وفد حزب المصريين الأحرار

هنأ حزب المصريين الأحرار بسوهاج اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج والدكتور أحمد حمادي، وكيل وزارة مشيخة الأزهر بسوهاج ووكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة بمناسبة عيد الفطر.

وترأس وفد الحزب المهندس محمد عبدالله غريب أمين الحزب بسوهاج والمحاسب إيليا ورد أمين التنظيم ووفدا من الأمانة.

واستقبل اللواء طارق الفقي وفد الحزب في مكتبه، بحضور د.أحمد القاضي نائب المحافظ والدكتور محمد عبد الهادى مدير مكتبة المحافظ.

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"المصريين الأحرار" يهنئ محافظ السويس والأهالي بعيد الفطر المبارك

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المصريين الأحرار يهنئ أهالى سوهاج والقيادات بالعيد القومى

وتبادل المحافظ والوفد التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر، ونقل الوفد تهنئة النائب د.عصام خليل رئيس الحزب للمحافظ وأبناء سوهاج.

وقدم وفد الحزب درع الحزب للمحافظ تقديرًا لجهوده في تحقيق التنمية على أرض سوهاج.

وتوجه وفد الحزب بعد ذلك لتقديم المعايدة لفضيلة الدكتور أحمد حمادي وكيل وزارة مشيخة الأزهر بسوهاج.

ونقل وفد حزب المصريين الأحرار تهنئة عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار لكل أهالي سوهاج وجموع الشعب المصري بمناسبة عيد الفطر والعيد القومي للمحافظة، متمنيًا للجميع عيدًا سعيدًا ومباركًا.

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