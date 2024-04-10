"المصريين الأحرار" يهنئ محافظ السويس والأهالي بعيد الفطر المبارك

هنأ حزب المصريين الأحرار بمحافظة السويس، اللواء أركان حرب عبدالمجيد صقر محافظ الإقليم بعيد الفطر المبارك، كما قدموا التهنئة لكل أهالي السويس وجموع الشعب المصري بتلك المناسبة السعيدة.



واستقبل اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس وفد الحزب في مكتبه، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة وأحمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة والعقيد رامي سعد مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.



وترأس وفد الحزب الدكتور عادل فاضل عضو الهيئة العليا بالحزب وأمين الحزب بمحافظة السويس وضم الوفد كلا من أحمد البرلسي أمين التنظيم ووسماح مهدي أمينة المرأة ورامى عبد الباسط أمين الشباب ومارجريت خليل مساعد أمينة المرأة وتبادل محافظ السويس التهاني والفرحة خلال استقباله وفد حزب المصريين الأحرار.

ونقل وفد الحزب تهنئة النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب للمحافظ وأبناء السويس أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وتم تقديم درع الحزب للمحافظ باسم الحزب ورئيسه النائب الدكتور عصام خليل تقديرا لجهوده في تحقيق التنمية على أرض السويس.

وسبق أن نظمت أمانات حزب المصريين الأحرار بمختلف المحافظات فعاليات متنوعة لمشاركة المواطنين في احتفالهم بعيد الفطر المبارك.