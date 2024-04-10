محافظ أسيوط يستقبل وفد "المصريين الأحرار" للتهنئة بعيد الفطر المبارك

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وفد من حزب المصريين الأحرار بأسيوط بقيادة محمد أبوعين أمين التنظيم.

هنأ وفد المصريين الأحرار القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وعلى رأسهم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط واللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية لوسط الصعيد واللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة بحضور محمد أبوعين أمين التنظيم وصلاح عبدالنعيم، وحمدي فتحي الأمناء المساعدين ودكتور محروس محمود القيادى بالحزب وممدوح الملاخ أمين النقابات ومهندس إبراهيم عشم أمين العمل الجماهيري ودكتور عيون نافع أمين التدريب والتثقيف ومينا مسؤل لجنة الصحة وبعض قيادات الحزب.

وقال محمد أبوعين أمين التنظيم بأسيوط أنه أرسل تحيات وتهنئة النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب ودكتوره هبة واصل الأمين العام واللواء محمد العسقلاني أمين المحافظة وياتى ذلك فى إطار توجيهات النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب بالمشاركة الاجتماعية

والتواجد والتلاحم مع المواطنين والقيادات التنفيذية في كل المناسبات والوقوف بجانب الدولة ومساندتها.

وفي الإطار نفسه نظم المصريين الأحرار بأسيوط احتفالًا بحلول عيد الفطر المبارك، حيث قامت أمانة حزب المصريين الأحرار بأسيوط بتقديم واجب الضيافة للمواطنين من خلال توزيع الحلويات والورود والشوكولاتة وألعاب الأطفال في شوارع المحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، بالمشاركة الاجتماعية مع المواطنين ومشاركتهم أفراحهم في جميع المناسبات، والوقوف بجانبهم في مختلف الأوقات.

وانتشر أعضاء أمانة أسيوط أمام المساجد والساحات الرئيسية، حيث تم توزيع الحلويات الشرقية والسورية والورود علي المواطنين والهدايا والشوكولاتة للأطفال، وسط أجواء من البهجة والسرور.

وقال محمد أبو عين أمين تنظيم الحزب بالمحافظة،إن الفعالية شارك فيها صلاح عبد النعيم، الأمين المساعد، والدكتور عيون نافع، أمانة التدريب والتثقيف، المهندس إبراهيم عشم أمين العمل الجماهيري، وعلي محمد، مسؤل لجنة التعليم، وشباب الحزب التزام بالمشاركة الاجتماعية والتواصل مع المواطنين والمشاركة في كافة المناسبات.

وأضاف أن الحزب بأمانة اسيوط يكثف جهوده لخدمة الشارع بكافة الإمكانيات المتاحة في ضوء التوجيهات الواضحة من قيادة الحزب والأمانة المركزية.