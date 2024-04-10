الأربعاء 10 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

بجهود برلمانية.. توريد وتركيب وتشغيل جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى صدر شبين الكوم

نجحت النائبة الدكتورة  هناء سرور، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في الحصول على موافقة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، على الطلب المقدم منها لتوفير جهاز أشعة مقطعية لمستشفى صدر شبين الكوم، والذي سيخدم ألاف المرضى المترددين على المستشفى.

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وقالت عضو مجلس النواب في طلبها المقدم لوزير الصحة، إن مستشفى صدر شبين الكوم بالمنوفية في حاجة لتوريد جهاز أشعة مقطعية  ليضيف بذلك خدمة جديدة بالمستشفى ويرفع المعاناة عن كاهل المرضي الذين يترددون على المستشفى.

وقد أعلن مكتب وزير الصحة، في رده على طلب النائبة هناء سرور، موافقته على الطلب حيث أفاد قطاع الرعاية العلاجية توفير جهاز الأشعة المقطعية ومبرم له عقد صيانة وحالته جيدة على أن يتم نقله وتركيبه للمستشفى المذكور.

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 من جانبها تقدمت النائبة هناء سرور بخالص الشكر والتقدير للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتور محمد فوزي مستشار الأشعة بوزارة الصحة لحرصهم الدائم علي الارتقاء بالمنظومة الصحية بمحافظة المنوفية.

يذكر أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، سبق ووافقت على  الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هناء سرور، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وذلك للمطالبة بشراء جهاز علاج إشعاعي جديد لقسم الأورام بمستشفى جامعة المنوفية، لتخفيف العبء عن المرضي والحد من قوائم الانتظار.

وقد أوصت اللجنة في اجتماعها لمناقشة الاقتراح برغبة وزارة التخطيط بزيادة الدعم المادي المقدم لمستشفى جامعة المنوفية، وذلك لشراء الجهاز المطلوب نظرًا للحاجة الملحة له، حيث يخدم معظم محافظات الدلتا، وذلك لتخفيف العبء عن المرضى والحد من قوائم الانتظار.

ويبلغ سعر الجهاز قرابة 100 مليون جنيه ومن المنتظر أن يسهم بشكل كبير جدا في الحد من قوائم انتظار جلسات للإشعاع الخاصة بمرضى الأورام في محافظات الدلتا ككل.

النائبة هناء سرور مجلس النواب توريد جهاز أشعة مقطعية مستشفى صدر شبين الكوم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

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