محافظ المنوفية يزور مصابى غزة بمستشفيات منوف والحميات ويقدم لهم كحك العيد

زار اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عددًا من الأسر الفلسطينية المصابة بمستشفيات منوف العام وحميات منوف، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية الطبية اللازمة لهم، رافقه خلالها الأستاذ محمد موسي، نائب المحافظ، الدكتورة رشا خضر، مدير مديرية الصحة، والأستاذ وحيد عبدربه، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، والمستشار محمد الجمل، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد سلامة، مدير المستشفيات بالمديرية، الدكتور حاتم طاحون، مدير مستشفى منوف العام، والدكتور محمد عبدالحكم، مدير مستشفى حميات منوف.

محافظ المنوفية يتابع الحالة الصحية للأسر الفلسطينية الموجودة بالمستشفيات

هذا وتابع المحافظ الحالة الصحية للأسر الفلسطينية الموجودة بالمستشفيات أثناء تلقيها العلاج، وحرص بنفسه على تبادل الحوار معها والوقوف على الوضع الصحي مقدمًا لهم كحك العيد بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأكد المحافظ لهم أنهم في بلدهم الثاني مصر ومتابعته المستمرة حالتهم الصحية أولًا بأول ومطمئنهم بتوفير سبل أوجه الرعاية اللازمة وكل احتياجاتهم من الخدمات الطبية بمختلف التخصصات المطلوبة بالشكل الذي يضمن سرعة التماثل بالشفاء العاجل، موجهًا بإعداد برنامج ترفيهى للأسر الفلسطينية لممارسة الأنشطة الرياضية لدعمهم نفسيًا والترويح عنهم والشد من أزرهم والحد من آلامهم، فيما قدم المصابون من الأشقاء الفلسطينيين الشكر والتقدير للرئيس السيسي لدعمه الكامل للقضية الفلسطينية والوقوف بجانبهم وتوفير أعلى مستوى من الخدمة والرعاية الصحية لهم ولأسرهم، ومؤكدين أن مصر بلد الأمن والأمان.

من جانبه أكد محافظ المنوفية على الجاهزية الكاملة لمستشفيات المحافظة والاستعداد التام لاستقبال أي حالات من مصابي غزة وتأكيدًا على دور مصر بتقديم الدعم لهم في مثل هذه الظروف الصعبة، وأن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا لمساعدة الأشقاء في فلسطين لمواجهة التحديات الصعبة التي يواجهونا في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويتم ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمتابعة الخدمات الطبية والإسعافية المقدمة لأشقائنا الفلسطينيين المصابين الذين يتلقون العلاج داخل محافظات جمهورية مصر العربية جراء تداعيات الأحداث في قطاع غزة.