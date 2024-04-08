بـ 6 ملايين و825 ألف جنيه.. محافظ المنوفية يشهد استلام سيارتي إطفاء لدعم الحماية المدنية

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، استلام سيارتي إطفاء بتكلفة 6 ملايين و825 ألف جنيه، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لإدارة الحماية المدنية بالمنوفية للعام الحالي 2023/2024، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة.



حيث تفقد المحافظ سيارتي الإطفاء سعة 2000 لتر مياه طراز NPR 7000 مزودة بطلمبة إطفاء نقالي زيجلر ألماني والتي ستعد إضافة قوية لأسطول إدارة الحماية المدنية بالمحافظة لمواجهة الأزمات والكوارث.



وخلال التفقد أكد محافظ المنوفية، دعم المحافظة المتواصل لتطوير منظومة الحماية المدنية، مثمنًا جهود رجال الحماية المدنية ودورهم البارز في حماية الأرواح والممتلكات والمنشآت العامة والخاصة في حالات الحوادث والحرائق، مؤكدًا علي أهمية الجاهزية الدائمة للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.