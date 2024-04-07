محافظ المنوفية يتفقد منفذ بيع اللحوم بحي شرق قبل عيد الفطر (صور)

فاجئ اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، منفذ بيع اللحوم بنطاق حي شرق شبين الكوم، وذلك في إطار متابعته لانتظام سير العمل ومدى الالتزام بالأسعار المقررة وجودة المنتجات المعروضة تزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك.

ووجَّه المحافظ برفع كفاءة المنفذ وكلَّف رئيس حي شرق بضرورة المتابعة الدورية على مدار الساعة للتأكد من جودة اللحوم المعروضة ووضع قائمة بالأسعار والالتزام بالتسعيرة المُعلنة مع مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولًا بأول لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية متطلباتهم الأساسية تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية.

وأكد محافظ المنوفية، حرص المحافظة على توفير السلع الغذائية والمنتجات بالمنافذ والمعارض بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وإتاحتها أمام المواطنين لضمان تلبية احتياجاتهم بصفة مستمرة.