الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد منفذ بيع اللحوم بحي شرق قبل عيد الفطر (صور)

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

فاجئ اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، منفذ بيع اللحوم بنطاق حي شرق شبين الكوم، وذلك في إطار متابعته لانتظام سير العمل ومدى الالتزام بالأسعار المقررة وجودة المنتجات المعروضة تزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك.

ووجَّه المحافظ برفع كفاءة المنفذ وكلَّف رئيس حي شرق بضرورة المتابعة الدورية على مدار الساعة للتأكد من جودة اللحوم المعروضة ووضع قائمة بالأسعار والالتزام بالتسعيرة المُعلنة مع مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولًا بأول لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية متطلباتهم الأساسية تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية.

وأكد محافظ المنوفية، حرص المحافظة على توفير السلع الغذائية والمنتجات بالمنافذ والمعارض بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وإتاحتها أمام المواطنين لضمان تلبية احتياجاتهم بصفة مستمرة.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية منافذ بيع اللحوم زيارة مفاجأة تعليق قائمة اسعار

مواد متعلقة

محافظ المنوفية: إزالة فورية فى المهد لأى تعديات خلال إجازة عيد الفطر

"مطبخ المصرية" يقدم 540 وجبة إفطار للأولى بالرعاية فى المنوفية

المنوفية تنهى استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

اعترافات مدير بوزارة الزراعة فى اتهامه بالرشوة: كنت واخدهم سلف

نتنياهو: الثمن الذى دفعناه فى الحرب على غزة كان مؤلمًا

سعر الدولار اليوم الاحد 7-4-2024 خلال منتصف التعاملات

عاجل| خسائر فادحة.. كواليس انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلى من جنوب قطاع غزة

موعد صلاة العيد في القاهرة والمحافظات وفقا لبيان هيئة المساحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

صور

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

محطة تل أبيب

المزيد

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح

بعد ساعات من الانسحاب.. استهداف مستوطنات إسرائيلية بـ5 صواريخ من خان يونس

أسخن اتصال أمريكى- إسرائيلى.. تفاصيل تهديد بايدن لنتنياهو بفرض عقوبات على إسرائيل