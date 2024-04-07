الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد الأعمال الإنشائية لمكتبة مصر العامة بكفر المصيلحة

جانب من جولة محافظ
جانب من جولة محافظ المنوفية

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة تفقد خلالها عدد من المشروعات التنموية والخدمية للوقوف على حجم الأعمال المنفذة لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز، رافقه نائبه الأستاذ محمد موسي، المحاسب السيد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، الأستاذة عواطف طاحون رئيس حي شرق شبين الكوم، المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.

المحافظ يتفقد أعمال التطوير والرصف بمدخل قرية الراهب

وتفقد المحافظ أعمال التطوير والرصف بمدخل قرية الراهب بإجمالي 3350 م مسطح وبتكلفة 3 مليون جنيه، تنفيذ مديرية الطرق، وذلك ضمن اعتمادات رد الشئ لأصله التابع  للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، حيث تابع المحافظ أعمال الرصف المتكاملة بمدخل الوحدة الصحية بطول 250 م ومدخل المقابر بطول 120م، استمع لشرح تفصيلي من مدير مديرية الطرق عن المراحل التنفيذية لأعمال التطوير بالشوارع من فرد الطبقة السطحية وتنفيذ أعمال الرصف المتكاملة والتي تضمنت قطع الفرمة وتركيب البلدورات وبلاعات الأمطار ورفع مطابق الصرف الصحى، مضيفًا أنه جاري إستكمال رصف طريق كفر المصيلحة – الراهب لخدمة سكان المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات بقرية الراهب، ووجه المحافظ بضرورة متابعة الأعمال والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق.

وانطلاقا من حرص واهتمام محافظ المنوفية بالثقافة والفنون كونهم أحد أدوات القوى الناعمة التي تساهم فى رفع الوعى القومى لدى المواطنين، تابع المحافظ أخر المستجدات الإنشائية لمشروع مكتبة مصر العامة المقامة على مساحة  795م2   بكفر المصيلحة بحي شرق شبين الكوم، حيث جارى تجهيز أعمال صب سقف الدور الثالث، ووجه المحافظ بتكثيف الجهود لتسريع وتيرة العمل للبدء في أعمال التشطيبات، كون المكتبة منارة ثقافية وفنية وعلمية لخدمة أبناء وشباب المحافظة.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية أعمال إنشاء مكتبة مصر العامة رصف الطرق كفر المصيلحة

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