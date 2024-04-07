الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ المنوفية يناقش جاهزية القطاعات الحيوية استعدادًا لعيد الفطر المبارك

اجتماع موسع بالمنوفية
اجتماع موسع بالمنوفية

ترأس اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا؛ لمناقشة آليات بدء تطبيق قانون التصالح الجديد والصادر برقم 187 لسنة 2023 وفقًا لتعليمات مجلس الوزراء.

وتم استعراض الجهود التي اتخذتها المحافظة لتطبيق قانون التصالح الجديد كونه أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة، وأكد محافظ المنوفية، أهمية الجاهزية الكاملة وتكاتف الجهود وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.

كما تناول الاجتماع، استعدادات المحافظة النهائية الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك، وخطة كل مديرية في التعامل خلال فترة إجازة العيد، حيث وجَّه محافظ المنوفية بضرورة  المتابعة الدقيقة واليقظة التامة والتصدي بكل حزم تجاه القيام بأية أعمال بناء جديدة بالمخالفة للقانون والإزالة الفورية في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم مع إيقاف حصولهم على الدعم التمويني للقضاء على هذه الظاهرة.

وفي قطاع الصحة، أكدت الدكتورة رشا خضر، وكيل وزارة الصحة، رفع حالة التأهب بجميع المستشفيات ووضع خطة لتنظيم عمل الأطقم الطبية والنوبتجيات والتمريض خلال أجازه العيد فضلا عن توافر جميع المستلزمات الطبية والعلاجية مع تجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى.

وفي التموين، استعرض أسامة عز الدين، وكيل وزارة التموين، خطة المديرية خلال إجازة عيد الفطر من خلال تشديد الرقابة على المحلات والمنشآت التموينية ومنافذ بيع اللحوم والأسماك بصفة دورية لضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر وذلك بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والصحة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وكذا المرور على المخابز بكافة أنواعها لانضباط عملية إنتاج الخبز ومواصفاته خلال فترة إجازة العيد بما لا يؤثر على احتياجات المواطنين.

وفى ذات السياق أنهت مديرية الطب البيطرى استعداداتها من خلال خطة محكمة بتوفير إحتياجات المجازر من الأطباء وأدوات النظافة حفاظا على سلامة اللحوم،وتشديد الرقابة الصارمة على المحلات والسوبر ماركت وأماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة، فضلًا عن  تلقى الشكاوى عبر غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية  لتقديم الدعم اللازم واتخاذ الإجراءات الفورية حيالها، فيما تم رفع درجة الاستعدادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمواجهة حالات الطوارئ وإصلاح الأعطال واستقبال شكاوى المواطنين على الخط الساخن على مدار الساعة والعمل على حلها.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المراكز والمدن بالتواجد الميدانى بالشارع والمتابعة المستمرة للحالة العامة لمنظومة النظافة ورفع كافة الإشغالات التى تعوق حركة المواطنين وتجميل الشوارع والميادين الرئيسية حفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري والتنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية والتصدي لكافة المخالفات وتحقيق الانضباط المرورى وتحقيق أقصى سيولة مرورية لحركة السيارات، مؤكدا تواصل غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وربطها بغرف العمليات الفرعية على مدار الساعة لتلقي واستقبال شكاوى المواطنين للتعامل الفوري معها وذلك بما لا يعكر صفو الاحتفالات.

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