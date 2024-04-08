الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يوجه بتقديم الدعم الكامل لمصابى غزة بمستشفى أشمون العام

جانب من المرور على
جانب من المرور على المرضي

وجه اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة  للأخوة الفلسطينيين أثناء تواجدهم بأشمون. 

وفي ذات السياق قام صباح اليوم الأستاذ خالد النمر، رئيس مركز ومدينة أشمون، بزيارة عدد من الأسر الفلسطينية المصابة بمستشفى أشمون العام، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية ومدى تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، بحضور الدكتور إبراهيم ناصر، مدير مستشفى أشمون العام، والدكتور محمد العناني، نائب مدير المستشفى.

وحرص النمر على المرور علي جميع الحالات المتواجدة بالمستشفي والإطمئنان علي حالتهم الصحية ومدي توافر جميع احتياجاتهم والخدمات الطبية بمختلف التخصصات المطلوبة لهم، وشدد النمر علي الأطقم الطبية بتقديم الرعاية الطبية على أعلى مستوى لأشقائنا الفلسطينيين وإجراء كافة الفحوصات والأشعة والتدخلات الطبية اللازمة للحالات بالشكل الذي يضمن سرعة شفائهم، مشيرًا إلى الجاهزية الكاملة لكافة مستشفيات أشمون والإستعداد التام لاستقبال أي حالات من مصابي غزة.

من جانبه، أكد النمر حرص القيادة السياسية علي تقديم أفضل الخدمات الطبية والإنسانية والدعم اللازم للأخوة الفلسطينيين، لافتًا إلى أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا لمساعدة الأشقاء في فلسطين في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، هذا وقد قدم المصابون من الأشقاء الفلسطينيين الشكر والتقدير للرئيس السيسي لدعمه الكامل لهم والوقوف بجانبهم وتوفير أعلي مستوي من الرعاية الصحية لهم ولأسرهم.

محافظة المنوفية مستشفى أشمون العام مرضى فلسطين مرضى من غزه يتلقون الرعايه الصحيه تقديم الدعم لمرضى فلسطين بالمنوفية

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