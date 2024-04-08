الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مستشفى جامعة المنوفية ترفع استعداداتها لتقديم الخدمة الطبية للمرضى أثناء إجازة العيد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

قام الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، بعقد اجتماع موسع بالإدارة العليا للمستشفيات الجامعية بحضور الدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد صبري المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور أحمد صبري نائب المدير التنفيذى للشئون الإدارية، والدكتور أحمد سعيد نائب المدير التنفيذى للشئون الفنية، والدكتور محمد أبو الفتوح رئيس قسم الأورام، والدكتور هاجر العجيزي مدير مستشفى الأورام لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضي أثناء إجازة عيد الفطر.

وخلال الاجتماعـ أكد الدكتور أحمد القاصد على رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الجامعية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وكذلك رفع درجة الاستعداد بقسم الطوارئ وزيادة عدد الأطباء المناوبين بقسم الإستقبال والطوارئ وقسم الحالات الحرجة، إلى جانب  تنظيم الإجازات والراحات للاطقم  الطبية وذلك بهدف توفير العدد اللازم منهم بلأقسام والاستقبال والطوارئ.

كما أكد القاصد على تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى الفرق الأساسية التي على رأس العمل خلال فترة العيد.

كما اطمان رئيس الجامعة على توافر المستلزمات الطبية والأدوية والمخزون الاستراتيجي من الأرصدة في بنك الدم والتأكد من عمل أجهزة الأشعة المقطعية والمعامل بكفاءة.

هذا وتناول  الإجتماع   استعداد المستشفيات الجامعية لاستقبال  حالات من المصابين في أحداث غزة وإجراء التدخل الجراحي السريع لهم.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد النعمانى علي توافر الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية والكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته بالمستشفيات الجامعية واستعداد المستشفيات لاستقبال المرضى الحالات الطارئة.

وعلي صعيد آخر منفصل كان قد شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمتابعة الدورية لجميع القطاعات خلال أجازة عيد الفطر المبارك. 

جامعة المنوفية مستشفى جامعة المنوفية رئيس جامعة المنوفية اجتماع لإدارة المستشفيات الجامعية رفع الاستعدادات خلال عيد الفطر المبارك

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