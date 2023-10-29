الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بتكلفة 100مليون جنيه.. جهاز إشعاعى جديد لعلاج الأورام بمستشفى أورام جامعة المنوفية

أثناء مناقشة الاقتراح
أثناء مناقشة الاقتراح برغبة

ناقشت اليوم النائبة الدكتورة هناء سرور عضو لجنتي الصحة والقيم بمجلس النواب، الاقتراح برغبة التي سبق وتقدمت به للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وذلك لشراء جهاز علاج إشعاعي جديد لقسم الأورام بمستشفى جامعة المنوفية، وذلك لتخفيف العبء عن المرضي والحد من قوائم الانتظار.

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لجنة الاقتراحات والشكاوى تستجيب

خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى وجهت اللجنة وزارة التخطيط بزيادة الدعم المادي المقدم لمستشفى جامعة المنوفية، وذلك لشراء الجهاز المطلوب نظرًا للحاجة الملحة له، حيث يخدم معظم محافظات الدلتا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوالفتوح رئيس قسم الأورام بمستشفي جامعة المنوفية والدكتورة هاجر العجيزي، حيث أشاد الجميع بالدور المقدم والجهد المبذول من قسم الأورام بجامعة المنوفية تجاه المرضى.

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جدير بالذكر أن الجهاز الجديد يبلغ من السعر قرابة ١٠٠ مليون جنيه ومن المنتظر أن يسهم بشكل كبير جدا في الحد من قوائم انتظار جلسات للإشعاع الخاصة بمرضى الأورام.

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