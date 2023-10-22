الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة عن مركز علاج الأورام بمحافظة سوهاج: صرح طبي متميز

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن مركز علاج الأورام بمحافظة سوهاج، يعد صرح طبي متميز، يقدم الخدمات التشخيصية والعلاجية لأهالي محافظات جنوب الصعيد (سوهاج، قنا، الأقصر، الوادي الجديد، البحر الأحمر).

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان،  يرافقه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأحد، مركز علاج الأورام بسوهاج، في إطار سلسلة من جولاته الميدانية للمنشآت الطبية والتي يجريها دوريًا بجميع محافظات، لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وكذلك مشروعات الإنشاء والتطوير الجارية، للوقوف على التحديات والمشكلات والعمل على حلها.

IMG-20231022-WA0032

مؤشرات آداء العمل

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تفقد أقسام المركز المختلفة، كما تابع مؤشرات آداء العمل خلال عامي 2022/2023، حيث قدمت العيادات الخارجية خدماتها لأكثر من 144 ألف مواطن، و9 آلاف مريض بالقسم الداخلي، وتلقى العلاج الكيماوي 32 ألف مريض، فيما تلقى العلاج الإشعاعي 1631 مريضا، بالإضافة إلى خدمات المعامل والأشعة.

IMG-20231022-WA0031

وزير الصحة: الانتهاء من 24 مشروعًا فى سوهاج بتكلفة 1٫036 مليار جنيه

وأضاف «عبدالغفار» إن الوزير تفقد الخدمات المقدمة في مجال اكتشاف وعلاج الأورام ضمن مبادرات «100 مليون صحة» والتي تتضمن (دعم صحة المرأة، إنهاء قوائم الانتظار)، كما اطلع الوزير على استعدادات المركز للمشاركة في مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أورام الرئة، والبروستاتا، وعنق الرحم، والقولون.

الخدمات المستحدثة

وقال «عبدالغفار» إن الوزير تفقد سير العمل بالخدمات المستحدثة في المركز خلال العام الجاري، والتي شملت افتتاح عيادة الصحة النفسية لمرضى الأورام، وتخصيص مكتب لإرشاد المرضى، وافتتاح قسم الأبحاث الإكلينيكية، وكذلك افتتاح وحدة طوارىء الأورام.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير اطلع أيضًا على الخطة المستقبلية لمركز علاج الأورام بسوهاج، حيث إنه من المقرر استحداث وحدة زرع النخاع، وتحويل بنك الدم من تخزيني إلى تجميعي، فضلًا عن التوسع من خلال طابق إضافي بالمبنى الجديد.

txt

وزير الصحة يتفقد سير العمل بمستشفى سوهاج التعليمى ويتابع معدلات الأداء بالمستشفى

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة منن عبدالمقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج.

الصحة علاج الأورام سوهاج صرح طبي جنوب الصعيد الخدمات المستحدثة

مواد متعلقة

وزير الصحة يتفقد سير العمل بمستشفى سوهاج التعليمى ويتابع معدلات الأداء بالمستشفى

وزير الصحة يتابع مبادرة إنهاء قوائم الانتظار مركز القلب والجهاز الهضمى بسوهاج

وزير الصحة: الانتهاء من 24 مشروعًا فى سوهاج بتكلفة 1٫036 مليار جنيه

وزير الصحة يشارك المتعافين من الإدمان فى ندوة توعوية بمستشفى الصحة النفسية بسوهاج

وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء وتطوير مستشفى طهطا العام

وزير الصحة يتوجه إلى محافظة سوهاج لتفقد عدد من المنشآت الطبية

كوثر محمود: فتح الباب أمام التمريض للتطوع فى العناية التمريضية للأشقاء الفلسطينيين

نقيب الأطباء: 520 طبيبًا سجلوا فى النقابة للتطوع لعلاج الجرحى الفلسطينيين

الأكثر قراءة

المتحدث العسكرى: إصابة برج مراقبة على الحدود بشظايا قذيفة بالخطأ.. والجانب الإسرائيلى يبدى أسفه

"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال الإسرائيلى يعرب عن أسفه لقصفه موقعًا مصريًا بالخطأ

وزير الإعلام الفلسطينى السابق: هذه آخر أيام نتنياهو فى الحكومة الإسرائيلية

البنك المركزى يتسلم نصف طن ذهب.. ومصر تعلن مزايدة جديدة للتنقيب قريبًا

شهود عيان: قصف إسرائيلى بالقرب من الحدود المصرية لم يؤثر على استمرار تدفق المساعدات لغزة

"600 جنيه حدًا أدنى".. بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادة الجديدة غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات