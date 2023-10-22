الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة يتابع مبادرة إنهاء قوائم الانتظار مركز القلب والجهاز الهضمى بسوهاج

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأحد، مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على توافر الخدمات الطبية للمرضى.

يأتي ذلك في إطار سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها الوزير دوريا لتفقد المنشآت الطبية بجميع محافظات، لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وكذلك مشروعات الإنشاء والتطوير الجارية، للوقوف على التحديات والمشكلات والعمل على حلها.

أقسام المركز 

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تفقد أقسام المركز للوقوف على الخدمات المقدمة للمرضى، حيث يضم المركز أقسام (الاستقبال والطوارىء، العلاج الطبيعي، العيادات الخارجية، الداخلي، جراحة القلب، القسطرة القلبية، المناظير، العيادات الخارجية) بالإضافة إلى قسمي المعامل والأشعة.

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وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير استمع إلى شرح مفصل حول مشاركة المركز في المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، حيث قدم المستشفى خدماته لـ 2570 مريضًا في جراحة القلب، و11 ألفا و753 مريضًا في القسطرة القلبية، منذ إطلاق المبادرة عام 2019 وحتى شهر أكتوبر الجاري.

المرضى المترددون

وقال «عبدالغفار» إن الوزير حرص على التحدث مع المرضى المترددين على المركز، للوقوف على مستوى رضائهم عن جودة الخدمات المقدمة لهم، والوقت المستغرق للحصول عليها.

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رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة منن عبدالمقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج.
وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قد توجه صباح اليوم الأحد، إلى محافظة سوهاج، لتفقد عدد من المنشآت الطبية.

جانب من الجولة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
الصحة مركز القلب والجهاز الهضمي سوهاج قوائم الانتظار الخدمات الطبية

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