الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة يشارك المتعافين من الإدمان فى ندوة توعوية بمستشفى الصحة النفسية بسوهاج

جولة وزير الصحة
جولة وزير الصحة

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأحد، مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بسوهاج، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمترددين والمتواجدين بالمستشفى، والذي اُفتتح تجريبيًا في يناير 2020.

يأتي ذلك في إطار سلسلة الجولات الميدانية التي يجريها الوزير دوريًا بجميع محافظات، لمتابعة سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وكذلك مشروعات الإنشاء والتطوير الجارية، للوقوف على التحديات والمشكلات والعمل على حلها.

ندوة توعوية

شهد وزير الصحة والسكان، خلال تفقده المستشفى ندوة توعوية للخاضعين للعلاج من الإدمان بالمستشفى، حيث حرص على التحدث معهم والاستماع إلى رحلتهم في التعافي من الإدمان والدروس المستفادة، كما حرص الوزير على معرفة احتياجاتهم، والتي تمثلت في إيجاد صالة ألعاب رياضية بالمستشفى (gym) لتكن متنفسا لهم خلال تواجدهم بالمستشفى، حيث وجه الدكتور خالد عبدالغفار، الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، بسرعة العمل على توفير صالة للألعاب الرياضية داخل المستشفى. 
 

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد مباني مستشفى الصحة النفسية بسوهاج والمقام على مساحة 6000 متر، كما تفقد أقسام المستشفى والخدمات المقدمة للمترددين عليها.

الخدمات المقدمة للمترددين

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير اطمأن على الخدمات المقدمة للمترددين على العيادات الخارجية في تخصصات الأطفال، والباطنة، والجلدية، والأسنان، فضلًا عن خدمات طب المجتمع والمرأة، وتقارير اختبارات الذكاء والتوحد وجلسات تنظيم إيقاع المخ، وعيادات خفض الضرر.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير اطلع على معدلات ومؤشرات الآداء بالمستشفى، موضحًا أن المستشفى على مدار السنوات الثلاث الماضية، يستقبل نحو 300 حالة يوميًا بمختلف التخصصات، كما سجل المستشفى دخول أكثر من 3000 شخص بالقسم الداخلي.

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وأشار «عبدالغفار» إلى أن المستشفى يعمل بطاقة استيعابية 107 أسِرة، بالأقسام النفسية «رجال وسيدات» ومن ضمنهم 46 سريرًا لعلاج الإدمان، مؤكدًا أن الوزير وجه بدراسة استغلال الأرض المجاورة للمستشفى في التوسع بطاقة 300 سرير إضافي.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة منن عبدالمقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج.

جولة وزير الصحة

جولة وزير الصحة
جولة وزير الصحة
جولة وزير الصحة
جولة وزير الصحة
جولة وزير الصحة
جولة وزير الصحة
جولة وزير الصحة
جولة وزير الصحة
الصحة المتعافين من الادمان ندوة توعوية مستشفي الصحة النفسية سوهاج

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