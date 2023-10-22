الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير الصحة يتفقد مستشفى الهلال للتأمين الصحى ويوجّه بسرعة البدء فى أعمال تطويره ورفع كفاءته

وزير الصحة خلال الجولة
وزير الصحة خلال الجولة

وجّه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بسرعة البدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الهلال، التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، بمحافظة سوهاج. جاء ذلك خلال تفقده مستشفى الهلال للتأمين الصحي يرافقه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأحد، في إطار سلسلة من جولاته الميدانية للمنشآت الطبية التي يجريها دوريًا بجميع المحافظات، لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وكذلك مشروعات الإنشاء والتطوير الجارية، للوقوف على التحديات والمشكلات والعمل على حلها.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطلع على أعمال فرع هيئة التأمين الصحي بمحافظة سوهاج، والمنشآت التابعة للفرع، والذي يضم 4 مناطق طبية، بالإضافة إلى مستشفى الهلال. وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير استمع إلى شرح مفصل من الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، حول التغطية التأمينية لسكان محافظة سوهاج، والتي بلغت 48% من إجمالي عدد السكان، حيث يقدم الفرع خدماته لأكثر من 2 مليون و600 ألف منتفع من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وعمال القطاعين العام والخاص، وأصحاب المعاشات، والأرامل، وطلاب المدارس، والمرأة المعيلة، والمواليد. وأضاف أن الوزير اطلع على الخدمات المقدمة وآليات العمل بمستشفى الهلال، الذي يضم 190 سريرًا، بينها 105 أسرّة داخلية، و8 أسرّة عناية مركزة، و9 حضانات، و22 كرسي غسيل كلوي، و23 سريرا للعلاج الكيماوي، بالإضافة إلى 8 غرف عمليات، علاوة على أقسام الأشعة، والمعامل.

 ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد سير العمل بكافة الأقسام ،والتي تقدم الخدمات العلاجية والجراحية، والتشخيصية، وخدمات الطوارىء والرعايات، موضحًا أن الوزير اطلع على مؤشرات آداء المستشفى خلال عام 2023، حيث بلغ إجمالي التردد على قسم الاستقبال 23 ألفا و556 مواطنًا، وبلغت حالات دخول المستشفى 12 ألفا و191 مواطنًا، كما بلغ إجمالي التردد على قسم الأورام 4412 مريضًا، حيث شدد الوزير على تيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات باللجان الطبية. 

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة منن عبدالمقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج.

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان سرعة البدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى مستشفي الهلال للهيئة العامة للتأمين الصحي

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