وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء وتطوير مستشفى طهطا العام

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بسرعة الانتهاء من استكمال جميع أعمال التجهيزات الطبية بمستشفى طهطا العام، لتقديم الخدمات للمواطنين بكل التخصصات التي يعمل به المستشفى.

جاء ذلك خلال تفقده مشروع إنشاء وتطوير مستشفى طهطا العام، يرافقه اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، في إطار سلسلة من الجولاته الميدانية للمنشآت الطبية التي يجريها دوريًا بجميع محافظات، لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وكذلك مشروعات الإنشاء والتطوير الجارية، للوقوف على التحديات والمشكلات للعمل على حلها.

أعمال الإنشاء والتطوير

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تفقد أعمال الإنشاء والتطوير، وكذلك التجهيزات التي تمت ضمن المشروع الذي من المقرر انتهاء العمل به قريبا.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد أقسام المستشفى والخدمات المقدمة للمرضى في مرحلة التشغيل التجريبي، حيث يعمل المستشفى بطاقة استيعابية 149 سريرا بينها 31 سرير رعاية مركزة، و31 حضانة، بالإضافة إلى 120 سريرا نوعيا.

جودة الخدمات المقدمة

وقال «عبدالغفار» إن الوزير حرص على التحدث مع المرضى ومرافقيهم، للوقوف على رضائهم عن جودة الخدمات المقدمة لهم، والوقت المستغرق للحصول عليها.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة منن عبدالمقصود، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قد توجه صباح اليوم الأحد، إلى محافظة سوهاج، لتفقد عدد من المنشآت الطبية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الزيارة تأتي في إطار سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها الوزير دوريًا بجميع محافظات، لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وكذلك مشروعات الإنشاء والتطوير الجارية، للوقوف على التحديات والمشكلات للعمل على حلها.

وقال «عبدالغفار» إنه من المقرر أن يتفقد الوزير عددًا من المستشفيات التابعة لمختلف قطاعات وهيئات الوزارة بعدد من المراكز في محافظة سوهاج.

IMG-20231022-WA0004