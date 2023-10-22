تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، أعمال إنشاء وتطوير مستشفى المراغة المركزي، بـ محافظة سوهاج.

يأتي ذلك في إطار سلسلة من الجولات الميدانية الدورية التي يجريها الوزير لتفقد المنشآت الطبية بجميع محافظات، لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وكذلك مشروعات الإنشاء والتطوير الجارية، للوقوف على التحديات والمشكلات، والعمل على حلها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على الأعمال الجارية بالمشروع، ووجه بالالتزام الدقيق بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال، والتنسيق المستمر لإزالة أي معوقات تعترض سرعة الانتهاء من بناء المستشفى وتجهيزه.

تكلفة المشروع

وتابع «عبدالغفار» أن تكلفة المشروع تبلغ 1.2 مليار جنيه، ومن المقرر أن يعمل المستشفى بطاقة استيعابية إجمالية 200 سرير، ويقدم خدماته للمواطنين بمختلف التخصصات الطبية.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير شدد على الإسراع من الأعمال الجارية بالمشروع، وفقًا للجداول الزمنية المحددة، حيث من المقرر انتهاء العمل بالمشروع، منتصف عام 2024، لبدء دخوله منظومة العمل وتقديم الخدمات الطبية لأهالي محافظة سوهاج.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة منن عبدالمقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية.

وزير الصحة يتفقد مستشفى المراغة المركزي بسوهاج

وزير الصحة يتفقد مستشفى المراغة المركزي بسوهاج

وزير الصحة يتفقد مستشفى المراغة المركزي بسوهاج

وزير الصحة يتفقد مستشفى المراغة المركزي بسوهاج

وزير الصحة يتفقد مستشفى المراغة المركزي بسوهاج