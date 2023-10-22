الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير الصحة: الانتهاء من 24 مشروعًا فى سوهاج بتكلفة 1٫036 مليار جنيه

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عن مشروعات تطوير المنشآت الطبية بمحافظة سوهاج منذ عام 2014، مؤكدا الانتهاء من 24 مشروعًا بإجمالي 1٫036 مليار جنيه، وجار العمل بـ 20 مشروعًا، بإجمالي 6٫3 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال تفقده مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى سوهاج العام، اليوم الأحد، يرافقه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، في إطار سلسلة من جولاته الميدانية للمنشآت الطبية والتي يجريها دوريًا بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وكذلك مشروعات الإنشاء والتطوير الجارية، للوقوف على التحديات والمشكلات والعمل على حلها.

أعمال التطوير 

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير لفت إلى الأعمال الجارية بـ20 مشروعًا بإجمالي 1315 سريرًا، بين إنشاء جديد وتطوير ورفع كفاءة، تضم مستشفيات (ساقتلة المركزي، جرجا العام، طما المركزي، دارالسلام المركزي، سوهاج العام، الهلال للتأمين الصحي، بلصفورة لعلاج الإدمان، البلينا، المراغة المركزي، العسيرات، المنشاه)، بالإضافة إلى 9 مشروعات متنوعة.

وزير الصحة يتفقد مستشفى المراغة المركزى بسوهاج

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد أعمال التطوير الجارية بمستشفى سوهاج العام، وتشمل أقسام (الأشعة، والاستقبال)، بالإضافة إلى تطوير شبكات الغاز والكهرباء، فضلًا عن رفع كفاءة مختلف الأقسام بالمستشفى.

مستشفى سوهاج العام

وذكر «عبدالغفار» أن مستشفى سوهاج العام، يعمل بطاقة 78 سرير داخلي، و23 سرير عناية مركزة، و5 غرف عمليات، و20 كرسي غسيل كلوي، و17 حضانة.

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وزير الصحة ومحافظ سوهاج يتفقدان مستشفى الهلال للتأمين الصحى

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة منن عبدالمقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج.

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الصحة وزير الصحة سوهاج أعمال التطوير رفع الكفاءة مستشفى سوهاج العام

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