وزير الصحة ومحافظ سوهاج يتفقدان مستشفى الهلال للتأمين الصحى

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة يرافقه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج والدكتور محمد السيد ضاحى رئيس هيئة التأمين الصحي، منذ قليل، مستشفى الهلال التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي فرع سوهاج وذلك لمتابعة سير العمل داخل المستشفى ومراجعة الجهود المبذولة من الفرع للقضاء على قوائم الانتظار فى العمليات الجراحية.



وكان فى استقبالهم الدكتور محمد حسن ياسين، رئيس فرع التأمين بسوهاج، والدكتور محمد عبد الرحيم، مدير المستشفى والدكتورة شيرين شوقى مدير التموين الطبى بالمديرية ومديرى الوحدات والأقسام المختلفة.

واستمع الوزير من الوفد المرافق له لشرح مفصل من مدير فرع سوهاج ومدير المستشفى حول الجهود المبذولة من فرع التأمين لخدمة المنتفعين بالتأمين الصحى بسوهاج ونجاح الفرع فى إجراء أكثر من ٢٦٣ عملية زراعة قوقعة للأطفال ضمن المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة.



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وأوضح الدكتور محمد حسن ياسين، مدير فرع التأمين الصحى بسوهاج، أن هذه الجراحات تأتى انطلاقًا من رؤية الهيئة العامة للتأمين الصحي تحت إشراف الدكتور محمد السيد ضاحى رئيس الهيئة في تيسير حصول لمنتفعيها على الرعاية الصحية اللازمة بجودة عالية.

وأضاف مدير فرع التأمين الصحى بسوهاج أنه انطلاقا من رؤية الهيئة العامة للتأمين الصحي في تيسير حصول لمنتفعيها على الرعاية الصحية ذات الجودة العالية وتقديم أفضل الخدمات الطبية وذلك لمواكبة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية للقضاء على كل قوائم الانتظار.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الرحيم مدير مستشفى الهلال للتأمين الصحى بسوهاج أن العمليات التي تم إجراؤها داخل المستشفى لمنتفعى التأمين الصحى أكثر من ٢٦٣ عملية جراحية لزراعة قوقعة بمستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج منذ إنشاء وحدة زراعة القوقعة بالمستشفى متقدمين بالشكر لدعم القيادة السياسية ورئاسة الهيئة لفرع سوهاج وكذلك الشكر للفريق الطبي من أطباء المستشفى وطاقم التمريض والمساعدين على الجهد المبذول لإنجاح تلك العمليات لخدمة منتفعى التأمين الصحى بسوهاج.

جدير بالذكر أن فرع هيئة التأمين الصحى بسوهاج شهد خلال الفترة الماضية تطورا ملحوظا فى إجراء مئات العمليات الجراحية الحرجة ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

كان ذلك بحضور الدكتور أنور عثمان مساعد الوزير للمشروعات القومية، الدكتور محمد السيد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، دكتور عمرو الرشيدي رئيس هيئة الإسعاف، والدكتورة منن عبد المقصود، أمين عام مراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان والدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، دكتوره مها ابراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج وعدد من نواب البرلمان والشخصيات العامة.