وزير الصحة ومحافظ سوهاج يتفقدان مستشفى طهطا العام بعد تجديده

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، قبل قليل، مستشفى طهطا العام بعد انتهاء أعمال إحلال وتجديد المستشفى، بتكلفة ٢٤٣ مليونًا و٢٠٠ ألف جنيه، على مساحة ٣٧٤٠ متر مربع، وذلك بتفقد الأجهزة الطبية الجديدة للمستشفى، غرف العمليات، والعنايات المركزة، وغرف إقامة المرضى، والمعامل، ومتابعة سير العمل وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين من أهالي مركز طهطا.

قبل زيارة وزير الصحة له.. أقسام مستشفى جهينة المركزى بسوهاج

محافظ سوهاج يستقبل وزير الصحة والسكان لتفقد عدد من المستشفيات (صور)

وأكد وزير الصحة، خلال الجولة، اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية المشروع بالنسبة لأهالي مركز ومدينة طهطا، والذي يأتي في إطار خطة وزارة الصحة لتطوير المستشفيات العامة والمركزية، ورفع كفاءة المنظومة الطبية بالمحافظات وتقديم أعلى مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين.

تطوير مستشفى طهطا العام

واستمع وزير الصحة ومحافظ سوهاج، إلى شرح مفصل عن المشروع الذي نفذه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث بدأ العمل به في فبراير 2020، وتضم المستشفى بعد التطوير "١٤٩ سرير إقامة مرضى، ٣٠ سرير للعناية المركزة، ٣١ سرير أطفال مبتسرين، و١٢٠ أسرة نوعية"، بالإضافة ٤ غرف عمليات+ غرفة لعمليات النساء والتوليد، وغرفة لقسطرة القلب، فضلا عن ٧٠ سرير للغسيل الكلوي، واستقبال طوارئ يضم ١٩ سرير، و٥ غرف أشعة متنوعة، بالإضافة إلى ٥ معامل، وبنك للدم.

من جهته، أشار الدكتور سامي النجارن وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إلى أن أعمال تطوير مستشفى طهطا العام، شملت أيضا " تطوير مبنى العيادات القديم بإجمالي مسطح ٧٨٠٠ متر، وإنشاء مبنى الإقامة بإجمالي مسطح ٣٦٦٤ متر، بالإضافة إلى تعلية مبنى الغسيل الكلوي، وإنشاء طابقين الخامس والسادس.

كان ذلك بحضور الدكتور أنور عثمان مساعد الوزير للمشروعات، الدكتور محمد السيد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، دكتور عمرو الرشيدي رئيس هيئة الإسعاف، والدكتورة منن عبد المقصود، أمين عام مراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان والدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، دكتوره مها ابراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج وعدد من نواب البرلمان والشخصيات العامة.