قبل زيارة وزير الصحة له.. أقسام مستشفى جهينة المركزى بسوهاج

يعد مستشفى جهينة العام أحد أهم المستشفيات التي تخدم عددًا كبيرًا من أبناء محافظة سوهاج، حيث بلغت نسب التنفيذ بمشروع إنشاء وتطوير "مستشفى جهينة المركزي" أكثر من ٩٨%، بتكلفة 180 مليون جنيه، على مساحة 7500 متر مربع، موجهًا مسئولي الصحة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لتكثيف الأعمال المتبقية، وسرعة الانتهاء من المشروع.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير المنظومة الطبية بسوهاج، ورفع الكفاءة الإنشائية والفنية للمنشآت الطبية بنطاق المحافظة، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين.

ويضم المستشفى "85 سرير إقامة مرضى، و12 سرير للعناية المركزة، بالإضافة إلى 4 غرف عمليات + غرفة لعمليات القيصرية، فضلًا عن 41 حضانة للأطفال المبتسرين، و38 كرسي للغسيل الكلوي".

ويتكون المستشفى من "بدروم، ودور أرضي + 4 أدوار علوية "، حيث يحتوي البدروم على "المطبخ، التعقيم المركزي، المغسلة، المشرحة، الغازات الطبية، تغيير ملابس العاملين"، ويحتوي الدور الأرضي على "قسم العيادات الخارجية، الغسيل الكلوي، المعامل، الأشعة، قسم الطوارئ، بنك الدم، صيدلية، غرفة إدارية، وغرفة خدمية"، بينما يشمل الدور الأول "العناية المركزة الجراحي والطبي، قسم العمليات، غرفة إقامة المرضى، غرفة خدمية".

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ويضم الدور الثاني "قسم الحضانات والمبتسرين، قسم النساء والولادة، غرفة إقامة المرضى، غرفة خدمية"، بينما يحتوي الدور الثالث على "قسم العلاج الطبيعي، المناظير، غرفة إقامة المرضى، وغرفة خدمية"، ويشمل الدور الرابع "غرف سكن الأطباء والممرضات، وقاعات متعددة الأغراض، وغرفًا خدمية".

وأوضح الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن المرحلة الثانية من أعمال تطوير مستشفى طهطا العام تشمل "تطوير مبنى العيادات القديم بإجمالي مسطح 7800 متر، وإنشاء مبنى الإقامة بإجمالي مسطح 3664 مترًا، بالإضافة إلى تعلية مبنى الغسيل الكلوي، وإنشاء طابقين الخامس والسادس".

ووصل، قبل قليل، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، إلى مطار سوهاج الدولي، وكان في انتظاره اللواء طارق الفقي، محافظة سوهاج، وذلك لبدء الجولة التفقدية والبرنامج المحدد لزيارة عدد من المستشفيات بنطاق محافظة سوهاج، منها ما هو جديد سيتم افتتاحه خلال العام المقبل، ومنها ما تم افتتاحه العام الماضي، وستبدأ الجولة التحرك إلى مستشفى جهينة العام بمركز جهينة شمال محافظة سوهاج.

مستشفى جهينة العام

مستشفى جهينة العام

مستشفى جهينة العام

مستشفى جهينة العام

مستشفى جهينة العام

مستشفى جهينة العام