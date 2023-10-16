محافظ سوهاج يتفقد عددًا من المحلات التجارية لمتابعة تطبيق مبادرة "خفض أسعار السلع"

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية، تفقد خلالها عددا من المحلات والسلاسل التجارية بمدينة سوهاج، وذلك لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية بنسب تصل من 20% إلى 25%، والتي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك في إطار الجهود التى تبذلها الدولة لخفض الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وتضمنت جولة المحافظ تفقد المحال التجارية ومحال الجزارة، واطمأن على توافر كافة السلع الغذائية التي تشملها المبادرة ومنها: "السكر، والزيت، والعدس، والفول، والألبان، والجبن، والمكرونة، والأرز، واللحوم، والفراخ"، كما تابع أسعار تلك المنتجات ونسب التخفيض عن مثيلاتها بالأسواق، موجها بزيادة الكميات المعروضة لتلبية احتياجات المواطنين، وكتابة الأسعار بشكل واضح عليها.

ووجّه محافظ سوهاج، وكيل وزارة التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، والوحدات المحلية، بإحكام الرقابة على الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية، والمتابعة المستمرة بشكل يومي لتطبيق مبادرة خفض الأسعار، لافتا إلى ضرورة التوسع في إقامة معارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بالتعاون مع الغرفة التجارية، والقطاع الخاص.

قرار مجلس الوزراء

وثمّن "الفقي" قرار رئيس مجلس الوزراء لما له من مردود إيجابي على المواطن البسيط، في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية، لافتا إلى أن هذا القرار يؤكد وقوف القيادة السياسية إلى جانب المواطن، والعمل على رفع العبء عن كاهل البسطاء.

فيما تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، صباح اليوم، اصطفاف معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، يرافقه المهندس محمد صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك في إطار الاستعداد المبكر لمواجهة الأزمات، وأي سيول محتملة على محافظة سوهاج.



وأكد رئيس مياه سوهاج جاهزية الشركة بعدد 250 معدة، والتي تتمثل في عدد 48 سيارة كسح 3م3 وعدد 8 سيارات كسح 4م3، وسيارات كسح 5م3، وعدد 21 سيارة كسح 8 م3، و14 سيارة مجهزة طباش، و2 سيارة مجهزة فاكيوم، وعدد 18 سيارة مجهزة نافورى، و9 سيارات مجهزة فاكيوم ونافورى، و4 سيارات مياه 10 م3، و5 سيارات مياه 8 م3، وسيارتيّ مياه 4 م3، و7 حفار على كاوتش، بالإضافة إلى 18 كلارك شوكة، و26 باك لودر، و11 مولد كهرباء متنقل، و11 سيارة مجهزة ونش، و15 كابوتة تعمل بالديزل، و12 طلمبة شفط مياه تعمل بالديزل، و15 طلمبة غاطس، و3 مولدات كشاف طوارئ.

كما تفقد محافظ سوهاج ورش الإصلاح وصيانة الطلمبات، وأشاد بالدور الكبير الذى تقوم به الشركة في أعمال الصيانة الذاتية والإصلاح الفوري للطلمبات، وكافة المعدات والجاهزية التامة للقيام بجميع المهمات في جميع الأوقات.