الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نقيب أطباء سوهاج: نقف على خط النار بجانب الشعب الفلسطيني

دكتور احمد فوزي نقيب
دكتور احمد فوزي نقيب أطباء سوهاج

قال الدكتور أحمد فوزي نقيب أطباء سوهاج، إن أطباء مصر يقفون على خط النار بجانب الشعب الفلسطيني منتظرين أمام معبر رفح لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من ضحايا ومصابين الشعب الفلسطيني بعد الاعتداءات الغاشمة الذي قام بها جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف فوزي أن نقابة الأطباء بمحافظة سوهاج تدين الأحداث التي حدثت في غزة، مشيرا إلى أن سياسة العقاب الجماعي والتجويع والترهيب هي ضد المعاريف الدولية وخرق تام لاتفاقيات حقوق الإنسان.


وشهد اليوم ميدان الشبان المسلمين بمدينة سوهاج، مسيرات وتظاهرات حاشدة عقب صلاة الجمعة، للتنديد بالعدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة، ودعم خطوات وجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى والدولة المصرية، فى السعى لوقف الحرب وبدء المسار السلمى فى التفاوض بين الجانبين، ومحاولة اغاثة أهالى القطاع وادخال المساعدات لهم، ورفض التهجير القسرى لأهالى غزة.

وشارك فى التظاهرات والمسيرات الحاشدة التى شهدها الميدان، أمناء وأعضاء حزب مستقبل وطن بسوهاج، برئاسة اللواء محمد مصطفى أمين الحزب بالمحافظة، وأمناء وأعضاء الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة، والنقابات العمالية، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، وشباب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، وحشود وجموع غفيرة من أبناء المحافظة.
وحمل المتظاهرون أعلام مصر، وأعلام فلسطين، وصور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وارتدى الكثيرون الكوفية الفلسطينية تعبيرًا عن تضامنهم مع أبناء غزة، وردد المتظاهرون العديد من الهتافات والشعارات المنددة باسرائيل وعدوانها، وتفاعلوا مع أغانى وموسيقى الدى جى التى انطلقت فى الميدان وبالأخص أغنية "أنا دمى فلسطينى".
وادى مئات المصلين بمسجد الشبان المسلمين بمدينة سوهاج، صلاة الغائب على شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عقب ادائهم صلاة الجمعة.
وأكد إمام المسجد فى خطبته، على ضرورة دعم الدولة المصرية ودعم خطوات الرئيس السيسى فى وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع، والعمل على ادخال المساعدات لأهالى غزة، وحماية القضية الفلسطينية من محاولات تصفيتها بالتهجير القسرى لسكان القطاع، موجهًا الشكر للدولة على اتاحتها تنظيم المظاهرات السلمية لأبناء الشعب المصرى للتعبير عن دعمهم وتضامنهم مع الأشقاء الفلسطينيين.
وقال اللواء محمد مصطفى أمين حزب مستقبل وطن بسوهاج، إن التظاهرات التى قادتها أمانة الحزب بالمحافظة، جاءت دعمًا وتأييدا  لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من رفض قاطع للتهجير القسرى للفلسطينيين بهدف تصفية القضية الفلسطينية، والإضرار بالأمن القومي، والتضامن  مع الشعب الفلسطيني فى مواجهة عدوان قوات الإحتلال الإسرائيلي وجرائم الإبادة والعقاب الجماعي والحرب على سكان قطاع غزة.

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